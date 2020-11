Roma, 21 nov – Ancora due settimane di misure restrittive e poi scatterà la decisione di concedere una maggiore libertà agli italiani a ridosso delle feste. Sarebbe questa la strategia concordata tra governo e Regioni perché l’Italia arrivi al 3 dicembre – data in cui dovrebbe entrare in vigore il prossimo Dpcm – con una curva epidemiologica in discesa, quindi con la maggioranza delle Regioni arancioni o gialle.

L’allentamento delle restrizioni riguarderà l’orario prolungato dei negozi, la riapertura dei centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, l’apertura di bar e ristoranti la sera anche nelle zone arancioni, il coprifuoco esteso a mezzanotte. A quel punto l’attesa sarà di due settimane, fino al 17 dicembre, quando cioè verrà deciso – in base ai dati raccolti durante il monitoraggio – se sarà possibile mantenere gli allentamenti o si dovrà procedere con altri drammatici giri di vite. «Fare previsioni di lungo termine non è possibile», è il ritornello di Palazzo Chigi, «il sistema di divisione per fasce non sarà modificato».

Come abbiamo visto ieri, con l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza la zona rossa in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta è stata prorogata di altre due settimane; questo nonostante i dati di Lombardia e Piemonte le pongano, tecnicamente, già in zona arancione. E’ necessaria, infatti, una finestra di due settimane a consolidamento del dato positivo prima di cambiare fascia, e questo secondo il sistema di classificazione non può avvenire prima del 27 novembre. Da quel momento, se i dati saranno ottimali, si potrà pensare ad un cambio di colorazione.