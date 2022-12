Roma, 7 dic — «Bella Ciao ha rotto il ca*zo». Finalmente qualcuno, dalle parti della sinistra, ha il coraggio di ammettere l’evidenza, e cioè che l’inno partigiano, per la sua ridondanza, l’oggettiva bruttezza della canzone e soprattutto per l’arroganza con cui viene imposta in ogni occasione (c’era chi addirittura la voleva sostituire o affiancare all’Inno di Mameli!), ha fracassato le palle a tutti. Dopo il «gran rifiuto» della Pausini ad intonare il motivetto dei rubagalline rossi alla tv spagnola, ecco un altro temerario che osa profanare lo sacro inno: Rocco Tanica, al secolo Sergio Conforti, tastierista, compositore e membro fondante di Elio e Le Storie Tese.

Rocco Tanica asfalta Bella Ciao

La critica alla canzone arriva a mezzo tweet: nel commentare il video di Elly Schlein che suggella il discorso di candidatura alla segreteria del Pd intonando l’implacabile Bella Ciao, Rocco Tanica sbotta esprimendo una sincera quanto assiomatica verità: «Bella e simbolica e tutto quanto… ciò detto, Bella Ciao ha rotto il ca*zo», incassando il consenso dei follower che hanno mostrato di apprezzare, esprimendosi in commenti per lo più divertiti: «Era ora che lo dicesse qualcuno», «severo ma giusto», e via dicendo. Eppure mister Conforti, va precisato, non proviene certo dagli ambienti della Fiamma. Non si può certo definire uomo di destra, ma di sicuro ha i titoli professionali per poter affermare che l’inno dei partigiani è ampiamente sopravvalutato e ha ammorbato tutti.

Inno divisivo e brutto

E se anche così non fosse, non stiamo parlando dell’Ave Maria di Schubert: Bella Ciao è un motivetto pacchiano, da spaghettata antifascista con la pasta scotta e il sugo sciapo, sa di vino rosso scrauso bevuto in bicchieri di plastica e vecchi puzzoni con il fazzoletto rosso al collo. Rievoca un passato di stupri, torture e razzie nel nome della «libertà» insabbiati dalla propaganda del vincitore che si vorrebbe inculcare anche ai bambini delle elementari: e per sostenerlo non abbiamo nemmeno bisogno di scomodare Rocco Tanica.

Bella e simbolica e tutto quanto; ciò detto, Bella Ciao ha rotto il cazzo https://t.co/0ymfnQudte — Rocco Tanica (@rocco_tanica) December 5, 2022 Cristina Gauri