l’ex centro d’accoglienza di via del Frantoio, nuovamente occupato da alcuni immigrati clandestini. I cittadini, dopo aver segnalato il continuo via vai dalla struttura di persone di origine africana, ieri pomeriggio si sono recati davanti l’ex Sprar per chiedere di poter ispezionare i locali occupati abusivamente, visto anche che nelle promesse delle istituzioni la struttura di via del Frantoio sarebbe dovuta diventare un centro di aggregazione e di cultura a disposizione del quartiere. Roma, 20 mag – Sale la tensione al Tiburtino III, quartiere popolare nella periferia est di Roma. Da qualche giorno sgomberato nel 2018 grazie alle continue proteste di cittadini e attivisti di CasaPound , è statoI cittadini, dopo aver segnalato il continuo via vai dalla struttura di persone di origine africana, ieri pomeriggio si sono recati davanti l’ex Sprar per chiedere di poter ispezionare i locali occupati abusivamente, visto anche che nelle promesse delle istituzioni la struttura di via del Frantoio sarebbe dovuta diventare un centro di aggregazione e di cultura a disposizione del quartiere. Immigrati africani entrano nell’ex Sprar occupato – Video

Davanti all’ex centro d’accoglienza era presente un presidio delle forze dell’ordine, che non solo ha impedito ai cittadini e ai rappresentanti dell’associazione “Tiburtino terzo millennio” di entrare nella struttura, ma ha anche chiesto i documenti ai residenti minacciando di multarli per assembramento.

La rabbia dei residenti – Video

Sul posto nel tardo pomeriggio è arrivato anche Mauro Antonini, ex candidato alla Presidenza della Regione Lazio per CasaPound e da anni punto di riferimento per i residenti del quartiere che si oppongono alla presenza di immigrati clandestini, che ha chiesto di poter ispezionare la struttura vedendosi rispondere di no dalle forze dell’ordine presenti.

“Questa zona è interdetta ai cittadini romani, è una vergogna”, ha spiegato Antonini in un video. “Dopo le tensioni e il degrado causato per anni da centinaia di immigrati irregolari presenti nel quartiere, oggi le istituzioni permettono e tutelano una nuova occupazione abusiva. Il tutto aggravato dal rischio dell’esplosione di una vera e propria bomba sanitaria, all’interno di una struttura occupata abusivamente e totalmente fuori controllo. Questo è il IV municipio che ci ha lasciato l’ormai ex presidente Roberta Della Casa, dove i romani sono cittadini di serie B. Non permetteremo quest’ulteriore sopruso”.

L’intervento di Mauro Antonini – Video