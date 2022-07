Roma, 27 lug – C’è poco da fare: in questo periodo, l’ambientalismo tira. E fa guadagnare un sacco di quattrini. Che l’operazione Greta Thunberg sia un’operazione prettamente commerciale non è del resto un mistero per nessuno. Dopo un paio d’anni di apnea, tra una pandemia e una guerra russo-ucraina, ecco allora che il ferro va battuto proprio ora che è tornato caldo. In libreria, infatti, è appena arrivato il libro Insieme per salvare il pianeta: obiettivi comuni contro il cambiamento climatico, edito da Baldini e Castoldi. Un volume firmato da una ben strana coppia: Greta e il Dalai Lama.

Greta e Dalai Lama insieme

Naturalmente non è importante il libro, ma chi l’ha scritto: quelli che sono di fatto due influencer. E spiace davvero dirlo, dato che parliamo pur sempre di una guida spirituale (il Dalai Lama, non Greta). Per quanto riguarda i contenuti, i temi sono i consueti dell’arsenale green: per salvaguardare il pianeta, l’uomo deve fare un passo indietro. Anzi, forse dovrebbe proprio estinguersi. La cifra del volume, infatti, sta proprio nella sua filosofia misantropica: alla base di questa filosofia, ha scritto Francesco Borgonovo sulla Verità, «c’è, in fondo, il disprezzo per l’essere umano. Il corpo non è che una prigione da cui distaccarsi quanto prima, la beatitudine sta nella dissoluzione del singolo, l’illuminazione giunge soltanto quando il distacco dalla corruzione del reale è completato. In questo quadro, non stupisce che gli ambientalisti più radicali arrivino a considerare l’uomo un cancro e a propagandarne l’estinzione, a desiderarne l’annichilimento e la riduzione a composto organico, a immondizia (leggere per credere i testi della cyberfemminista Donna Haraway)».

La grande mangiatoia

Ma non c’è solo questo. Non è per niente un caso che il libro – insieme a un intervento della stessa Greta sulla Stampa – sia uscito proprio in questi giorni. Dal 25 al 29 luglio, infatti, a Torino va in scena il Climate social camp, un summit europeo di tutti gli ambientalisti gretini. L’evento, ovviamente, è organizzato a nome di Fridays for future, il marchio di fabbrica della Thunberg. E – cosa non meno importante – ha ricevuto un massiccio contributo da parte dell’Askatasuna, famigerato centro sociale torinese legato ai violenti No Tav e sospettato di attività sovversiva. Misantropi, illuminati e compagni: davvero un bel quadretto per un’operazione commerciale mascherata da una spruzzata di vernice verde.

Elena Sempione