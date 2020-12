Roma, 4 dic – Roberto Saviano torna a fare uno dei suoi sermoni e senza troppi giri di parole arriva a dare dei “bastardi” a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perché si sa che ai “buoni” tutto è concesso.

Saviano: “Bastardi, come avete potuto”

Ospite della trasmissione televisiva Piazzapulita su La7, Saviano ha commentato un servizio dedicato al bambino guineano di 6 mesi deceduto lo scorso 11 novembre nel naufragio di una nave di immigrati. “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong. Taxi del mare, Crociere’.. ma viene solo da dire bastardi” taglia corto Saviano. “A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così?” continua il panegirico dello scrittore. “È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza. L’unica strategia è accedere una immigrazione controllata, con i corridoi umanitari. Togliere le Ong è servito a non avere testimoni“.

Meloni: “Saviano odiatore seriale”

Dura la replica di Giorgia Meloni, che via Facebook annuncia di voler adire a vie legali: “Sono veramente stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Ma per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (come al solito in un monologo senza alcun contraddittorio) chi non è in studio? È normale che un conduttore non spenda mezza parola per prendere le distanze da simili e inaccettabili esternazioni? Non sono disposta a tollerare oltre: ho già dato mandato per procedere legalmente contro le diffamanti e vergognose parole di Roberto Saviano. Ora basta”.

Ilaria Paoletti