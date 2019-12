Roma, 3 dic – Tele-rissa tra il giornalista David Parenzo e la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè a Non è l’arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. “La questione che voglio porre all’onorevole Santanché è che nel suo partito ci sono delle persone che sul neofascismo ci giocano e ci vivono”, è l’accusa di Parenzo che mostra al pubblico alcuni volantini di conferenze organizzate da Fratelli d’Italia. Conferenze di carattere storico, ma secondo il giornalista, evidentemente, alcune parti della storia andrebbero talebanizzate e sottoposte a damnato a memoriae. Per cui vietato parlare della dottrina del fascismo a Padova, vietato invitare Caio Giulio Cesare Mussolini (regolarmente e democraticamente candidato tra le fila del partito alle scorse Europee).

Manganelli d’Italia?

“Si chiamano Fratelli d’Italia, ma forse sarebbe più corretto chiamarli Manganelli d’Italia”, ironizza Parenzo, per poi attaccare la campagna di FdI contro i finanziamenti di Soros a +Europa. “Soros è un finanziere e finanzia il ca**o che vuole!” Dimenticandosi, forse, di come gli attacchi speculativi del magnate portarono al mercoledì nero del 92 che mise in ginocchio l’economia del nostro Paese. “Io mi aspettavo che oggi mi parlasse di Chef Rubio che dice che gli ebrei sono abominevoli”, ribatte la Santanché. “Lei andrebbe mai a uno di questi convegni? No, lei va a Saint Tropez e ha tutta la mia solidarietà”, risponde Parenzo alludendo e ironizzando sulle attività di imprenditrice che la senatrice svolge nella località francese. A questo punto l’onorevole sbotta: “Lei è un grande cretino, a Saint Tropez non mi vergogno di lavorare e di avere un’azienda che fattura milioni di euro dà lavoro a più di cento dipendenti”.

