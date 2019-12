Roma, 3 dic – I penalisti in sciopero contro la riforma della prescrizione. È iniziata ieri, e si concluderà venerdì, l’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali. Gli avvocati penalisti “scioperano” per protestare contro l’imminente entrata in vigore della disciplina della prescrizione. Nonostante i tentativi di intervenire per modificare e attenuare l’effetto della novella e nonostante le fibrillazioni nella maggioranza, la nuova previsione, che paralizza i termini necessari a prescrivere al momento della emissione della sentenza di primo grado, spiegherà i suoi effetti dal prossimo gennaio.

una riforma epocale che interessa un istituto nevralgico per il diritto e il processo penale, attuata, tuttavia, con eccessiva rapidità. Sul tema già e tutti i dubbi, a distanza di un anno, rimangono fermi. Sono, anzi, aggravati dalla constatazione che l’intervento legislativo, nonostante i proclami, non è stato accompagnato dagli interventi finalizzati ad accelerare il processo e tesi ad evitare che la impermeabilità del reato rispetto al fattore temporale riverberi effetti esclusivamente in danno dell’imputato. Si tratta diche interessa un istituto nevralgico per il diritto e il processo penale, attuata, tuttavia, con eccessiva rapidità. Sul tema già avevamo espresso le nostre perplessità dalla constatazione che l’intervento legislativo, nonostante i proclami, non è stato accompagnato dagli interventi finalizzati ad accelerare il processo e tesi ad evitare che la impermeabilità del reato rispetto al fattore temporale

Il rischio concreto, dunque, è che tutti coloro che sono coinvolti in un processo penale, anche se assolti in primo grado, si trasformino in “eterni giudicabili”.

Giuliano Lebelli