Roma, 23 ott – «E mentre parla Conte che vuoi fare, una festa?». Uno Sgarbi in forma smagliante risponde così ai commenti e alle critiche sorte in seguito alla pubblicazione delle foto che lo ritraggono intento a schiacciare un pisolino alla Camera, mentre Conte illustra le misure del Dpcm. Lo ha fatto pubblicando la frase su Facebook, corredata della notizia diffusa da Ansa, ironizzando sulla mancanza di verve del presidente del Consiglio nell’illustrare punto per punto il Dpcm di domenica. Decreto che, alla luce dei nuovi dati del contagio, appare già obsoleto e sta per essere sostituito da uno nuovo già dall’inizio della prossima settimana.

Battibecco sulla mascherina