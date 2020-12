Roma, 31 dic – Nella sera di Capodanno i controlli a tappeto non si limiteranno ai pattugliamenti delle strade o alle spiate dei vicini impiccioni, ma riguarderanno anche le piattaforme social: lo ha annunciato il ministro dell’Interno Luciana «grande sorella» Lamorgese in un’intervista rilasciata stamattina a Radio Capital.

Lamorgese avverte: controlli di capodanno anche sui social

Insomma, gli italiani disobbedienti che pensavano di escogitare qualche pensata per eludere i controlli dovranno stare attenti non solo ai posti di blocco, ma anche a cosa postano su Facebook o Instagram. Ci saranno controlli «non soltanto sulle strade, dove già abbiamo operato in questi giorni di Zona Rossa, ma anche online», avverte il ministro. «Questa volta per le feste sappiamo che tramite richiami sui social, qualcuno sta cercando di individuare delle strutture dove riunirsi», prosegue Lamorgese.

Più uomini in strada che per una guerra

«Noi faremo gli interventi necessari affinché si eviti di ripetere ciò che è successo questa estate, quando con le discoteche aperte e la partecipazione dei giovani si è determinato un diffondersi ulteriore del virus». Per Lamorgese «Bisogna assolutamente evitarlo», e quindi si apra la caccia al trasgressore anche sui social. «Abbiamo messo in campo 70 mila uomini – specifica – a cui dobbiamo aggiungere il personale della Polizia municipale, su tutto il territorio nazionale»

Gli italiani sono stati bravi, ma si continuerà a bastonare

L’inquilina del Viminale è però costretta ad ammettere che gli italiani si sono comportati bene. «Bisogna però dire che le sanzioni finora sono state poche», precisa. «C’è un grande senso di responsabilità», spiega. «E d’altra parte in un momento in cui è iniziata la fase delle vaccinazioni, e stiamo vedendo la luce dopo un lungo periodo buio, il senso di responsabilità sono convinta che continuerà a prevalere». Ma poi ritorna a bastonare. «Facciamo controlli per evitare che ci siano dei danni ulteriori, ora che la curva si sta abbassando, ci sembra sciocco, non responsabile, andare a fare feste non consentite. Alla fine si tratta di un giorno che si può vivere in famiglia».

Come passerà questo Capodanno dagli echi orwelliani il ministro dell’Interno? «Il Capodanno lo passerò a casa con mio marito, e d’altra parte sarò vicina alle forze di Polizia».

Cristina Gauri