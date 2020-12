Roma, 31 doc – Un popolo ben intenzionato a passare il Capodanno all’insegna di delazioni e denunce di veglioni abusivi. E’ quanto risulta da un’indagine Coldiretti-Ixé, secondo la quale quasi un italiano su due (47%) a Capodanno sarebbe pronto a denunciare alle forze dell’ordine chi infrange le disposizioni dei Dpcm: feste con molti invitati, veglioni abusivi o assembramenti.

La metà degli italiani denuncerebbe i veglioni abusivi di Capodanno

E’ questo il ritratto che emerge da un’Italia provata da dieci mesi di restrizioni, lockdown, zone rosse, gialle e arancioni, allarmismi, terrorismi, criminalizzazioni dei cittadini e inviti continui alla delazione. La metà degli italiani, a quanto pare, ha recepito a meraviglia l’invito del ministro Speranza, che esortava alla «spiata» i suoi connazionali suggerendo loro di segnalare alle forze dell’ordine i comportamenti non virtuosi e non in linea con le disposizioni ultra restrittive dei Dpcm.

Un popolo amareggiato e frustrato

Insomma, attenti al vicino di casa, e stasera fatevi due conti. C’è il rischio che il veglione di Capodanno si trasformi in un salasso e in un problema con le forze dell’ordine. Una «sensibilità», Coldiretti la chiama così, che scaturisce anche dal fatto che «il 76% degli italiani dichiara di aver rinunciato a vedere i parenti durante le feste di fine anno proprio per rispettare le norme in vigore». In definitiva, un italiano su due non riesce a gestirsi risentimento, frustrazione e depressione scaturiti da questa situazione. E la farebbe volentieri pagare al dirimpettaio, nel caso in cui questi decidesse di organizzare un veglione di Capodanno troppo animato.

Chi li chiama spie, chi li chiama «responsabili»