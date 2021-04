Cuneo, 29 apr – Tentata rapina a gioielleria nel Cuneese: due morti, un terzo ferito è riuscito a fuggire ma poi è stato catturato. E’ successo a Grinzane Cavour, dove il titolare del negozio – che nel 2015 aveva già subito una violenta rapina – ha aperto il fuoco contro i rapinatori, anch’essi armati. Un terzo complice è stato bloccato nei pressi dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano (Cuneo) con una ferita di arma da fuoco alla gamba. Il fatto è accaduto ieri poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della centrale via Garibaldi.

Tentata rapina nel Cuneese, gioielliere apre il fuoco: due morti e un ferito

Almeno cinque i colpi di pistola esplosi contro i rapinatori, che sono morti a pochi metri dall’ingresso del negozio, uno in mezzo alla strada, l’altro all’angolo con una via laterale. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, ma i due erano già deceduti. Ora i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica della sparatoria. E per fermare il terzo bandito, che secondo alcuni testimoni si sarebbe allontanato in auto. Sono stati disposti posti di blocco in tutta la provincia di Cuneo. Poi la notizia della cattura del terzo complice, sempre ieri sera.

Il sindaco di Grinzane Cavour: “Presa di mira famiglia per bene, ora sotto choc”

“Stavamo preparando i lavori del consiglio comunale, quando abbiamo sentito gli spari in strada”, ha raccontato il sindaco Gianfranco Garau davanti al municipio, a due passi dalla gioielleria. “Mi sono spaventato e sono sceso a controllare – ha aggiunto -. La situazione è ancora confusa. So solo che è stata presa di mira una famiglia onesta e per bene, ora sotto choc. Che pochi anni fa era già stata presa di mira, aggredendo violentemente il titolare, moglie e figlia. Una scena che purtroppo si è ripetuta, ma questa volta i banditi erano armati”.

Il precedente del 2015: titolare picchiato e legato insieme a moglie e figlia

La gioielleria di via Garibaldi era stata rapinata il 22 maggio 2015, quando due banditi, uno dei quali travestito da donna, si erano introdotti nel negozio, dove avevano legato il titolare, con delle fascette di plastica dopo averlo picchiato con violenza. Legate anche la moglie e la figlia, chiuse in bagno, prima di scappare con gioielli e orologi per il valore di circa trecentomila euro. A dare l’allarme le due donne, dopo essere riuscite a liberarsi. Per guarire dalle ferite il gioielliere impiegò diverse settimane.

Salvini: “Un abbraccio al gioielliere e alla sua famiglia, difesa sempre legittima”

Tra le reazioni, quella di solidarietà di Matteo Salvini. “Un abbraccio al gioielliere e alla sua famiglia aggredita“. Lo scrive su Facebook il leader della Lega. “Il loro negozio di Grinzane Cavour (Cuneo) era già stato rapinato nel 2015: il titolare era stato picchiato e legato, poi chiuso in bagno con la figlia. La difesa è sempre legittima“, aggiunge Salvini.

Ludovica Colli