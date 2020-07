Roma, 1 lug – Attimi di grande tensione e rabbia ieri a Roma davanti alla Stazione Termini, dove un immigrato di provenienza africana ha bloccato l’intenso traffico pomeridiano lungo via Giolitti. Le motivazioni del gesto sono sconosciute – magari anche lui voleva a suo modo unirsi alle proteste del Black lives matter e sottolineare il razzismo sistemico dei romani nel traffico? – ma il gesto è stato ripreso in un video finito sul famoso sito Welcome to favelas ed è immediatamente diventato virale.

Lo straniero, forse in balia dell’effetto di alcol o droghe, è stato ripreso mentre bloccava la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia posizionando tre monopattini elettrici in sharing – ecco a cosa servono, quindi – sulla carreggiata, impedendo completamente il passaggio delle vetture, compresi taxi e mezzi di trasporto pubblico dell’Atac. Non pago, il ragazzone ha preso a inveire minacciosamente contro gli automobilisti e contro un uomo che cercava di convincerlo a liberare la strada per consentire il passaggio del traffico. Sullo sfondo, una colonna immane di veicoli strombazzanti, guidati da romani esasperati dai ritardi e dall’essere costretti ad aspettare i comodi dell’africano sotto il sole torrido del giugno capitolino.