Dogliani non poteva avere materialmente addosso la mascherina perché «ero appena sceso dalla moto. Peraltro avevo ancora il casco indossato, semplicemente l’avevo sollevato perché, essendo integrale, non riesco a infilare il telefono. Ovviamente per prepararmi a parlare mi sono abbassato anche lo scaldacollo, ma la piazza era praticamente deserta ». Nessun assembramento in vista, quindi. «I locali erano già chiusi e vicino a me non c’era nessuno. Io avevo i piedi a terra ed ero appoggiato lateralmente al ciclomotore».

Torino, 11 nov – Non indossa la mascherina subito dopo essersi alzato il casco per rispondere il telefono e due vigili gli fanno la multa. Il protagonista di questo assai poco piacevole episodio è il 33enne Andrea Dogliani, torinese. Ed è proprio nella città sabauda che il giovane è stato sanzionato dagli zelanti tutori dell’ordine-sceriffi, per aver «violato l’obbligo di indossare un dpi in un luogo aperto». Quattrocento euro di multa.

Quando i vigili gli comunicano la sanzione, Andrea pensa «a uno scherzo. Li ho invitati a controllare la marmitta ancora calda per dimostrare che mi ero davvero fermato solo pochi istanti prima, ma non c’è stato verso. Mi hanno detto che prima di scendere dal mezzo avrei dovuto indossare correttamente il Dpi sul volto e che non avendolo fatto ero sanzionabile». A nulla serve mostrare al più anziano dei due «le cinque mascherine che porto sempre con me nel bauletto e le altre che tengo nel cruscotto», racconta. «Non capisco davvero questo accanimento, soprattutto in un periodo come questo. Che per me, in particolare, è davvero molto difficile».