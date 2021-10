Verona, 19 ott — L’Arsenio Lupin del green pass in azione in un hub in provincia di Verona, dove un uomo si è presentato per vaccinarsi ma, una volta ottenuto il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato prima di farsi inoculare il siero, si è dileguato pochi istanti prima dell’iniezione scappando dalla finestra del bagno. Lo riporta L’Arena.

Scappa dall’hub con il certificato ma non si vaccina

È quanto accaduto domenica mattina al Palaferroli di San Bonifacio, a Verona. La struttura ospita da febbraio il centro di vaccinazione per la provincia Est della città scaligera. Un Hub che da qualche settimana fa da teatro a curiosi episodi che vedono come protagonisti cittadini, contrari al vaccino, costretti a sottoporsi all’iniezione dall’imposizione del green pass sul luogo di lavoro. C’è chi prova a corrompere i vaccinatori con offerte di denaro, per potersene andare a casa con il certificato in tasca ma senza essere inoculati; altri utenti chiedono ai medici deputati all’anamnesi di esonerarli dalla vaccinazione.

Insomma, vaccinato il famoso 85% di (più o meno) convinti, ora negli hub si aggirano solo italiani messi spalle al muro dall’obbligo di green pass lavorativo: gente recalcitrante, che si sottopongono alla puntura di Stato solo per non morire di fame. Conseguentemente, alcuni cittadini tentano vie illegali per scavalcare l’imposizione. Come il protagonista dell’episodio di domenica.

Una piccola deviazione