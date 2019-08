Venezia, 29 ago – In provincia di Venezia non potrete più farvi castelli di sabbia. Letteralmente, perché il comune di Cavallino-Treporti ha vietato le più famose “costruzioni” realizzate per divertimento dai bambini (o dai loro genitori) sulla spiaggia. Al bando secchielli e palette insomma, perché per ragioni di sicurezza il comune in questione ha pure vietato le buche. Parliamo in realtà dei bagnasciuga, unico punto delle spiagge in cui sono considerati entrambi pericolosi. Secondo l’amministrazione comunale difatti castelli e buche potrebbero ostacolare l’azione di soccorso in mare.

Le proteste dei bagnanti

“Ci fa piacere che i bambini giochino a fare castelli di sabbia. L’ordinanza sulla balneazione recepisce norme nazionali e regionali ma deve essere applicata con buonsenso”, ha dichiarato Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti, intervistata dalla Tribuna di Treviso. Molti bagnanti hanno protestato per questa decisione, da loro giudicata assurda. Per qualcuno allora “meglio cambiare località balneare”. Qualche turista ha addirittura inviato lettere ai quotidiani locali: “Ho provato a spiegare ai miei nipoti che non possono praticare queste attività – ha scritto un nonno – ma loro mi hanno risposto: se non facciamo castelli o buchette, cosa possiamo fare?”.





Il provvedimento comunale vieta inoltre di collocare sulla spiaggia ombrelloni e sdraio nella zona del lido compresa nei cinque metri della battigia. E in generale “qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone e dei mezzi di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa”.

Alessandro Della Guglia

