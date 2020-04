Vicenza, 27 apr – Scorderemo difficilmente le immagini degli antifascisti e sedicenti «partigiani» dell’Anpi, scesi in strada per celebrare il 25 aprile in barba ai provvedimenti restrittivi e senza subire denunce o sanzioni: per i comuni mortali che non godono di tali privilegi e protezioni, invece, l’inosservanza delle normative sul distanziamento sociale prevede, come sempre, il pagamento della solita sanzione pecuniaria.

Guai, ad esempio, per chi porta a spasso il proprio gregge di pecore in aperta campagna senza indossare i dispositivi di protezione individuale. E’ successo alla signora Mirella Cortiana, di San Vito di Leguzzano, nel vicentino, multata perché pascolava le proprie pecorelle in zona Magré, a Schio, senza portare la mascherina. La donna ha ovviamente deciso di ricorrere al Tar e di scrivere al governatore Luca Zaia per chiedere l’annullamento della sanzione, rivendicando i diritti all’attività silvo-pastorale. Lo riporta Il Giornale di Vicenza.

La vicenda ha avuto luogo alcuni giorni fa nei prati davanti alla sede centrale della banca Alto Vicentino, nei pressi di via Giantomaso Faccioli. Il solito immancabile segnalatore ha pensato bene di avvertire il comando di polizia locale, informando che un gregge si era fermato all’altezza del torrente Leogra, lasciando sulla strada alcune pecore e relativi agnellini. «Noi non possiamo uscire di casa e anche per gettare i rifiuti nei cassonetti dobbiamo indossare le mascherine, e lei si fa chilometri senza alcun tipo di protezione?», si erano lamentati i residenti, a cui non pareva vero di sfogare un po’ di sana frustrazione da distanziamento sociale sulla povera signora. Una pattuglia è intervenuta per verificare se vi fosse una violazione al decreto e alle ordinanze regionali sul coronavirus, e ha stilato il verbale: la sanzione per i pedoni è di 400 euro, ridotta a 280 se il soggetto multato corrisponde la cifra entro 5 giorni. Ma Mirella non ha alcuna intenzione di pagarla e per questo si è rivolta ad un avvocato.

«Nello scritto difensivo – spiega l’avvocato scledense Deborah Squarzon – faccio leva sulla zona isolata in cui è avvenuta la contestazione. In quel momento c’era lei con il suo gregge, non aveva nessun essere umano nei pressi ed aveva la necessità di far abbeverare le pecore e i cani ed era a sua volta isolata proprio a causa della presenza dei suoi animali attorno a lei. Non portava la mascherina, è vero, ma aveva un indumento a collo alto che le copriva parte del volto per ripararsi dall’aria che tirava».

Cristina Gauri