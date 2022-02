Roma, 20 feb – A proposito di priorità: il Parlamento italiano, in un eccesso di sentimentalismo gretino, ha modificato la Costituzione inserendovi la tutela ambientale come principio cardine dello Stato. Un solo contrario durante il voto, ossia un deputato di Fratelli d’Italia. E un intellettuale che da sempre rema controcorrente e che si è subito schierato contro quanto deciso dall’esecutivo, ossia Camillo Langone. Scrittore, giornalista, polemista, esperto di vino, di leccornie, di arte, conservatore di antiche maniere e tradizioni oggigiorno bannate dal politicamente corretto che ha investito anche l’ambientalismo e la sua derivazione animalista. “Più bambini nei ventri e meno chihuahua al guinzaglio, altrimenti con la raccolta differenziata dovremo smaltire la nostra civiltà”.

Quattro chiacchiere con Camillo Langone

La Costituzione verrà modificata all’insegna della tutela ambientale. È un bene o un male?

E’ un malissimo.

Per quale motivo la tutela ambientale recherebbe danni e non benefici?

“Perché la tutela ambientale e, peggio, animale, mette la tutela umana in secondo piano. Non si può tutelare tutto allo stesso modo e infatti già oggi in Italia un gabbiano vale più di un bambino: al gabbiano, uccello invadente, proliferante e feroce, non si può sparare, mentre un bambino di 89 giorni che galleggia inerme nel grembo di sua madre si può aspirare e spappolare (se poi non rispetta determinati standard gli si può iniettare veleno nel cuore anche poco prima della nascita)”.

La sinistra associa la pandemia in corso alla supposta necessità di maggior ambientalismo. Perché?

“La sinistra non ha l’esclusiva dell’ambientalismo, ideologia che acceca tutti i partiti, eletti ed elettori. Anche se posso ammettere che qualche sfumatura esista ancora. Ricordo ad esempio che la paladina degli animali, Michela Vittoria Brambilla, è di Forza Italia, partito almeno ufficialmente non di sinistra, mentre l’unico deputato che abbia avuto il coraggio di votare contro l’animalismo costituzionale mi risulta essere Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia. Vorrei dire che l’ambientalismo, una forma di paganesimo, è più forte dove è più debole il cristianesimo, poi mi ricordo che Papa Bergoglio, che è ancora considerato cristiano, ha firmato un’enciclica ambientalista, dunque post-cristiana, la ‘Laudato sii'”.

Esiste un rapporto tra denatalità e affezione spasmodica verso gli animali?

“Certamente, le bestiole surrogano i bambini. Non li vedi i cagnetti in carrozzina e le donne che si dichiarano mamme, sottolineo mamme, dei loro chihuahua? Sono spettacoli osceni tipici di tutte le decadenze: ne era già disgustato Giulio Cesare, ce lo ricorda Plutarco”.

E’ davvero ipotizzabile che la quasi totalità del parlamento italiano sia favorevole alla tutela dell’ambiente o, forse, assieme al Covid circola anche del conformismo?

“Io non lo ipotizzo, ne sono sicuro: la repubblica italiana è fondata sul conformismo, non sul lavoro, perché il conformismo garantisce lo stipendio e risparmia dal lavoro mentale a cui pochi sono portati, dunque considero conseguente, inevitabile, che i parlamentari seguano la moda come i parrucchieri”.

Detesta più i cinghiali a Roma o le pale eoliche che verranno costruite in Toscana?

“Vorrei eliminare gli uni e le altre, ma prima i cinghiali. Perché sono causa di morte, centinaia di incidenti stradali ogni anno, alcuni letali, mentre le pale sono soltanto causa di miseria, godendo di incentivi che rendono insostenibili le bollette”.

Lorenzo Zuppini