Convegno internazionale, Julius Evola in Portogallo (1974-2024)

Roma, 10 ott- Una delle personalità più sorprendenti della cultura europea del XX secolo verrà ricordata in terra lusitana nella prossima settimana. Nell’anno del cinquantenario della sua morte, un gruppo di ricercatori e intellettuali portoghesi e stranieri, tra cui alcuni italiani, saranno presenti a Porto per evocare la memoria di Julius Evola, influente pensatore italiano ed europeo.

L’opera e l’eredità

Il convegno sarà organizzato dall’Associazione Civico-culturale “Os Amigos do Farol”, Fondazione Julius Evola, MIL – Movimento Internacional Lusófono e Nova Águia, in collaborazione con le case editrici Bietti e Black Front Press. Lo stesso si terrà il 19 ottobre presso la Cooperativa do Povo Portuense. Il convegno internazionale sarà dedicato all’opera e eredità di Julius Evola, ci saranno vari interventi che interesseranno la rilevanza, l’impatto e l’attualità del suo pensiero.

Parteciperanno all’incontro: Afonso Moura, Alexandre Franco de Sá, Andrea Scarabelli, Brunello de Cusatis, Bruno Oliveira Santos, José Almeida, Paulo Samuel, Renato Epifânio, Riccardo Marchi, Troy Southgate. Filosofo, scrittore ed esoterista è conosciuto per le sue opere sulle tradizioni spirituali, metafisica, politica e critica culturale. È stato anche alpinista e combattente nella I Guerra mondiale. Evola ha fatto parte dei primi movimenti artistici di avanguardia del XX secolo, in particolare del dadaismo, interessandosi poi degli studi tradizionali. Ha influenzato diversi movimenti filosofici, politici e culturali.

Julius Evola in Europa

Sia nel periodo tra le due guerre, come durante il secondo conflitto mondiale, Julius Evola viaggiò per l’Europa. Stabilendo così contatti con alcune delle più importanti figure di pensiero e cultura della sua epoca. A Vienna fu vittima di un bombardamento alleato rimanendo paralizzato. Nonostante tutto questo incidente non l’ha allontanato dal proseguire il suo incessante lavoro intellettuale e filosofico, diventando un’icona della cultura dissidente europea. Tra le sue opere più conosciute si distaccano i titoli più memorabili tra cui “Rivolta contro il mondo Moderno”, “La metafisica del sesso”, “Il Mistero del Graal” e “Tradizione ermetica”.

