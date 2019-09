Roma, 22 sett – Greta Thunberg è a New York dove è stata accolta trionfalmente dal gotha liberal tanto da ricevere l’endorsement di Barack Obama. Ma in Italia la bimba svedese non conta solo fan, anzi: Vittorio Feltri ha fatto dello “smontare” il suo fenomeno quasi una battaglia

“Andrebbe protetta da se stessa”

“A me Greta è antipatica anche se è una ragazzina che andrebbe protetta, soprattutto da se stessa” scrive il direttore di Libero “perché invece di pensare al proprio futuro, va in giro col termometro in tasca per misurare la temperatura, come se fosse una novità che il caldo e il freddo si alternano in base alle stagioni. È sempre stato così”. E insiste: “Chi scopre nel 2019 che il tempo è variabile di anno in anno è un povero allocco che si adegua alle mode chiamiamole pure culturali sebbene di culturale non abbiano niente”.

Un tempo il "tempo" era uguale





“Era, se non sbaglio, il 1962, e in aprile all’improvviso ci fu una nevicata pazzesca che invero durò un paio d’ore, e l’indomani tornò il sereno” ricorda Feltri. “Ma non c’era Greta o Gretina a stracciarsi le vesti. Nella mentalità corrente dell’ epoca tre gradi in più o cinque in meno non costituivano motivo di preoccupazione né, tantomeno, di scandalo”. “Neanche un telegiornale, non un opinionista (allora fortunatamente non ce ne erano) ti ammorbava con previsioni catastrofistiche sui destini del pianeta” scrive il patron di Libero “che continuava a roteare su se stesso senza rompere i coglioni all’umanità“.

“Prediche ecologiste”

“Soprattutto” scrive Feltri, e ritorna a Greta “non ebbe spazio mediatico alcuna adolescente scriteriata che impose all’Italia e all’Europa di spegnere il mondo in fiamme”. “Greta e i suoi numerosi seguaci rimbecilliti continuano a intossicarci l’anima con prediche di stampo ecologista” scrive su Libero “invitandoci ad eliminare tutto ciò che, secondo una teoria da svitati, compromette l’ambiente”.

“Modaioli che inseguono voto degli ingenui”

“Ascoltino semmai le parole illuminate del Nobel Rubbia” invita Feltri “il quale spiega senza enfasi che la terra fa la terra e si comporta da sempre come le garba, regalandoci gelo e arsura a proprio piacimento”. “Ciò che più sconvolge la vita non è certo il clima” conclude “ma sono i modaioli che illudendosi di beccare qualche voto degli ingenui si accodano a una bimbetta e la elevano a modello di moderna interprete di una ideologia salvifica”. E conduce il suo affondo a Pd e M5S: “Mi riferisco in particolare a Zingaretti e a Di Maio la cui cultura è affine alla mancanza di cultura della piccola svedese”.

Ilaria Paoletti

