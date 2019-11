Roma, 2 nov – Uno degli orientamenti ideologici più affermati in relazione alla problematica dell’immigrazione è certamente quello che legittima la penetrazione profonda che essa sta attuando in Europa. Secondo questa impostazione – che altro non è che una riedizione del terzomondismo degli anni settanta di matrice cattocomunista – l’Europa, a causa del colonialismo e del capitalismo globalizzato, avrebbe delle responsabilità politiche e morali che nessun indennizzo di natura economica potrà mai compensare.





Chi giustifica l’odio?

Proprio per questa ragione, secondo i sostenitori di tale orientamento ideologico, sarebbe legittimo che immani ondate di immigrati si possano muovere liberamente verso il vecchio continente.

Nella sua versione più radicale questa impostazione ideologica arriva persino a giustificare l’odio di queste popolazioni verso la civiltà europea, arriva insomma a giustificare la volontà da parte di questi immigrati di sfruttare i vantaggi che la cultura e l’economia europea danno loro. D’altra parte – affermano questi ideologi – da dove sarebbe derivata la ricchezza dell’Europa se non dallo sfruttamento spietato e sistematico delle risorse dei paesi africani e dell’America latina? Diventa in tal modo inevitabile, oltre che legittimo, che gli immigrati nutrano odio e risentimento nei nostri confronti.

Roberto Favazzo