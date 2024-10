Iria Incontra: Toni Capuozzo a Voghera racconta la guerra ai ragazzi e agli adulti

Roma, 29 ott – Torna Iria Incontra, a Voghera appuntamento con il reporter Toni Capuozzo. Giovedì 31 ottobre alle ore 21:00 al museo storico “Giuseppe Beccari”, in via Gramsci 1/bis, andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna Iria Incontra 2024 con protagonista, questa volta, il giornalista Toni Capuozzo. Il friulano torna nel capoluogo dell’Oltrepò per presentare la sua ultima fatica letteraria, edita da Signs Publishing, “Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi e ai grandi”. Inoltre alle ore 17:00 sarà animatore di un incontro, presso l’aula magna dell’IIS Galileo Galilei, con gli studenti vogheresi.

Iria Incontra, a Voghera arriva Toni Capuozzo

“Prosegue la rassegna – si legge in una nota diffusa da Carlo Fugini, assessore alla cultura del comune vogherese – all’insegna del giornalismo di alto livello. Questa volta avremo il piacere di dialogare con un professionista del calibro di Capuozzo che porterà gli iriensi nella dimensione delle battaglie e delle guerre che ha raccontato e visto in prima persona. Un uomo che ha iniziato a scrivere nel 1979 sul quotidiano Lotta Continua e che ha fatto, passando attraverso Panorama Mese, Epoca e la vicedirezione del TG5 della libertà intellettuale la sua bandiera”.

“Dopo aver ospitato Pietro Senaldi e Francesco Maria Del Vigo – prosegue – potersi confrontare, in attesa a fine novembre del filosofo Stefano Zecchi e di Boni Castellane, con Toni Capuozzo è un privilegio. Il nostro intento, dal punto di vista culturale, è quello di trasformare passo dopo passo la città in un salotto culturale recettivo e volenteroso permettendo a Voghera, nel tempo, di divenire interlocutore privilegiato quando si parla di libri, idee e concetti. In tal senso l’incontro che si terrà all’istituto Galileo Galilei permetterà anche ai più giovani di ascoltare le esperienze di un reporter che ha attraversato in lungo e in largo il globo”.