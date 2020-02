Roma, 14 febbraio – Una rivoluzione nell’armadio, non uno scheletro, Itaca la nuova collezione primavera/estate del marchio d’abbigliamento Pivert. Il picchio bussa alle porte della giovinezza e questa volta ci conduce sulle rive dell’isola patria di Ulisse per fare tendenza come dal 2015 ad oggi. Perché per l’etichetta made in Italy esistono solo tre tipi d’uomini: i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. E da oggi sanno anche cosa indossare. Le onde che si infrangono sulla battigia, le vele pronte a spiegarsi per partire. Pivert insegna al consumatore ad essere marinaio nella moltitudine di proposte commerciali. Uomini e donne differenziati che scelgono un prodotto realizzato totalmente in Italia, contro le tendenze del capitalismo, contro le tendenze delle politiche liberiste figlie dell’Unione Europea.

Itaca, molto più di una meta

Per il brand nazionalpopolare Itaca “non è solo la meta. Itaca è anche il viaggio di Ulisse per raggiungerla e il viaggio ci porta ad affrontare noi stessi, i nostri limiti”, come si legge sul blog della marca nata a Roma esattamente un lustro fa. Il viaggio “ci spinge a superare” i confini e “ad andare sempre più oltre fino al punto d’arrivo e da lì, poi, ricominciare senza mai fermarsi anche una volta conquistata la meta”. Le materie prime, i disegni ed i modelli raffigurano la risposta all’omologazione di chi cerca, nel vestiario, solo un logo senza una storia alle spalle. Il mare, il viaggio e l’onda di Pivert travolgono la massificazione del vestiario che vede gli stessi manichini da New York a Parigi passando per Pechino. Fotocopie di fotocopie per dirla alla Tyler Durden.

Con questa nuova collezione Pivert, sempre alla ricerca di nuovi campioni dello sport tricolore, ha annunciato la partnership con Federico Benamati 17enne giovane promessa del windsurf di Malcesine, comune del veronese che si affaccia sul lago di Garda. Il tutto a suggellare l’innovazione nel vestire con la linfa verde dello spirito atletico italiano.

Lorenzo Cafarchio