Roma, 12 maggio – Simone Di Stefano, in diretta dalla pagina Facebook di CasaPound Italia, lancia il suo libro intervista: Una Nazione – Simone Di Stefano accusa l’Unione Europea edito da Altaforte Edizioni in uscita il 25 maggio prossimo. Il volto del movimento nato dall’eredità delle poesie di Ezra Pound è stato intervistato su carta da Valerio Benedetti, scrittore e caporedattore de Il Primato Nazionale, in un viaggio politico alle pendici della globalizzazione, dell’Ue, dell’Euro che portano ad una visione realmente sovranista dell’Italia. La prefazione è stata affidata all’europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi, da sempre critico nei confronti dei diktat di Bruxelles.

Una Nazione libera dagli stregoni del neoliberismo

“L’Italia deve tornare ad essere una Nazione libera e sovrana“, questo il messaggio che Simone Di Stefano, già segretario di CasaPound durante l’esperienza elettorale, ha lanciato attraverso la diretta sui social. All’interno del libro non c’è scampo per nessuno ed il banco degli imputati è infestato dai fantasmi che strangolano il tricolore. Gli stregoni del neoliberismo ed i governanti nostrani, incapaci di porre in essere misure sociali ed economiche per risollevare la Nazione, sono avvisati. Non c’è spazio per parole edulcorate, né per perifrasi gentili. Il suo è un j’accuse che non lascia libertà ai fraintendimenti, ma che apre, al contempo, le porte verso l’unica strada da seguire: la riscoperta dello spirito nazionale. L’unico che può, in questo periodo buio, illuminare il cammino verso un nuovo Risorgimento.

Un volume pronto a far discutere, ma che in un momento come quello attuale sarà utile per indirizzare le idee del sovranismo prima che vengano inghiottite dal politicamente corretto. Un connubio quello tra Di Stefano ed Altaforte Edizioni pronto ad irrompere nello scenario politico italiano, con un’accusa puntuale ai mali del nostro tempo, per dire basta alla gabbia dell’Unione Europea e tornare ad essere orgogliosi del tricolore.

Lorenzo Cafarchio