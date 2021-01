Roma, 4 gen – Le continue, spesso erratiche, misure di confinamento hanno assestato un durissimo colpo all’agrolimentare made in Italy. Al quale non sono bastate le festività, nelle quali comunque il 91% delle famiglie (dato in crescita rispetto agli anni passati) ha scelto di acquistare prodotti del territorio. Cotechini, zamponi e lenticchie della tradizione non hanno insomma – né potevano – invertito una crisi dovuta alla chiusura dei ristoranti. Con il risultato di una perdita secca di oltre 30 miliardi. Sono 43 quelli in meno in termini di acquisti all’ingrosso dei nostri prodotti di punta, solo in minima parte compensati da all’incirca 13 miliardi di maggiori vendite al dettaglio.

Sono numeri drammatici quelli presentati da Coldiretti/Filiera Italia, l’alleanza a tutela delle eccellenza dell’agroalimentare italiano. Meno 50% di fatturato per il settore ittico, un quarto di perdita per quello vitivinicolo. E ancora: -30% il prosciutto di Parma, mentre la mozzarella di bufala è arrivata, nelle settimane più dure della pandemia, a far segnare -60%.

“Stiamo svendendo l’agroalimentare Made in Italy”

“Il vino è stato sicuramente uno dei prodotti più colpiti. Sono i vini di maggior valore ad averne risentito maggiormente considerando che il consumo del vino nella ristorazione rimane concentrato soprattutto a cena quando i ristoranti sono ancora incomprensibilmente chiusi anche nelle regioni gialle, quindi a basso rischio”, spiega all’Agi Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia.

“Il blocco del canale dell’horeca – prosegue – ha lasciato le grandi eccellenze alimentari senza un adeguato canale di valorizzazione. Pensare che sia un bene trovare prodotti di grande qualità sugli scaffali dei discount è un errore, è l’anticamera del fallimento. Stiamo svendendo il Made in Italy“. Una filiera – quella dell’intero comparto agroalimentare – che vale qualcosa come più di 500 miliardi di euro, il 25% del Pil.

“Pensare che alimenti di alto valore aggiunto possano essere svenduti al di fuori del canale della ristorazione, diventando improvvisamente più accessibili, è ovviamente sbagliato. I sottocosto e le promozioni “imposte” in alcuni canali ne mortificano non solo la qualità, ma anche il valore e il lavoro dell’intera filiera – conclude – rendendone insostenibile la produzione”.

Nicola Mattei