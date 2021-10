Roma, 16 ott – Quanto costerà la transizione vero la mobilità elettrica? Tantissimo. Non solo per le tasche degli automobilisti, visti gli attuali prezzi di listino che rendono questi mezzi proibitivi per le tasche dei più. A farne le spese sarà anche l’industria dell’auto. Se in Italia è già stato suonato il requiem, pure i colossi tedeschi come Volkswagen ora mettono in guardia sul bagno di sangue che ci attende.

Posto che il Recovery Fund è lo strumento con cui, mascherandolo da solidarietà europea, finanzieremo (generosamente) la riconversione in senso “verde” di Germania e relativi satelliti, ciò non significa che per loro la transizione sarà indolore. Tutt’altro.

La previsione di Volkswagen: “30mila licenziamenti”

Ne è convinto, tra gli altri, l’amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, che ha parlato senza mezzi termini della possibilità, nel prossimo futuro, di dover far fronte ad almeno 30mila esuberi “per ridurre i costi e poter competere con Tesla”. Parliamo di più del 10% della forza lavoro del gruppo nella sola Germania. L’annuncio, che secondo il quotidiano Handelsblatt è stato fatto nel corso di una riunione del consiglio di sorveglianza tenutosi lo scorso 24 settembre, sarebbe però stato subito smentito dalla Volkswagen. La classica smentita, vien da pensare, data due volte. Tanto più se pensiamo che, proprio nelle more della riconversione dai carburanti alle batterie, la stessa percentuale in termini di tagli è quella prevista anche da Renault.

I numeri, d’altronde, non lasciano molto scampo. Un’auto elettrica ha infatti un terzo dei componenti di un’auto a motore endotermico e richiede metà del tempo per essere assemblata. Il che si traduce nella necessità di minore manodopera per le fasi sia di produzione che di montaggio con un rapporto occupazionale all’incirca di 1 a 4. Questo solo nel diretto, senza cioé considerare tutto l’indotto.

Filippo Burla