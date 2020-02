Berlino, 18 feb – La faccenda ha un sapore assurdo ma è vera; il progetto di costruire una fabbrica di auto elettriche (dunque ecologiche) è stato bloccato. La Gigafactory della Tesla che dovrebbe essere realizzata in Germania è tutto fuorché “green”.

Eco friendly? Anche no

Una corte tedesca ha ingiunto alla Tesla di interrompere immediatamente i lavori per la costruzione del suo stabilimento in Germania. Il giudice ha optato per questa decisione accogliendo le istanze degli ambientalisti locali. La fabbrica dovrebbe nascere vicino a Berlino, e sarebbe la prima europea della Tesla specializzata in veicoli elettrici e batterie, dall’altisonante nome Gigafactory. L’ingiunzione del giudice ha un carattere temporaneo dunque sarà sicuramente rivista nelle successive udienze che si terranno anche questa settimana. Ma secondo gli ambientalisti che hanno manifestato contro la creatura di Elon Musk, fabbrica eco friendly è in realtà una vera e propria minaccia per la fauna e anche per le risorse idriche del posto.

Quarantuno milioni di investimento

Era novembre quando il Ceo di Tesla, il milionario Elon Musk, aveva annunciato la costruzione a Grunheide, nello stato del Brandeburgo, della fabbrica europea. La spesa, spicciolo più spicciolo meno, si aggira intorno ai 41 milioni di euro; il terreno da costruire è costituito di circa 300 ettari. Musk ha avuto il permesso di disboscare 92 ettori, e questo agli ambientalisti non va assolutamente bene. L’impianto dovrebbe impiegare circa dodicimila persone e l’ambizione è quella di produrre cinquecentomila auto all’anno. Dovrebbe aprire – ambientalisti permettendo – nel 2021.

Ilaria Paoletti