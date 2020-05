Roma, 17 mag – La pandemia di coronavirus ha portato enormi sconvolgimenti nella vita di tutti noi, sia dal punto di vista personale – con la limitazione delle libertà individuali – sia a livello economico, portando una recessione le cui conseguenze sono ancora difficili da quantificare. Il mondo ha reagito in maniera più o meno pronta ma sempre aggressiva, con imponenti pacchetti di stimolo, nella forma di spesa pubblica, per cercare di limitare il devastante impatto portato dall’epidemia. Inevitabilmente questo si è trasformato in aumento del debito, basti pensare che a livello globale ad aprile si è assistito al record di emissioni straordinarie di Titoli di Stato pari a 2.600 miliardi, una cifra più che doppia rispetto al dato di aprile 2019. D’altronde gli analisti sono unanimi: il blocco della maggior parte delle attività a livello mondiale porterà probabilmente alla peggiore crisi economica dalla grande depressione degli anni ’30 del secolo scorso.

Una possibile crisi del debito?

Pronto l’intervento del Fondo monetario internazionale, il quale ha detto senza mezzi termini che questo straordinario ricorso alle politiche fiscali apre scenari inquietanti in termini di eventuali crisi del debito, che potranno verificarsi una volta che gli effetti della pandemia svaniranno.

Nessuno può dire con certezza quanto durerà la pandemia e a maggior ragione la conseguente crisi economica, ma i detrattori della spesa pubblica affermano che sarà comunque difficile per le nazioni più colpite rientrare in parametri considerati salutari in termini di rapporto debito/pil.

In passato si è ricorso alle politiche di austerità per combattere gli alti deficit di bilancio, con risultati modesti se non deleteri, ma saranno misure difficilmente replicabili in futuro dato il livello traumatico di sofferenza economica che il mondo si prepara ad affrontare. Allo stesso modo è impensabile pensare ad un aumento delle entrate attraverso la tassazione, in primo luogo perché sarebbe estremamente impopolare in ogni parte del mondo colpito così duramente dal virus, in secondo luogo perché non sarebbe comunque sufficiente. Rimangono i pericoli della speculazione, che quasi certamente prenderà di mira i titoli del debito pubblico delle nazioni più esposte, e ancora una volta in Italia sentiremo la mancanza di una Banca Centrale.

La mancanza di opzioni alla spesa pubblica

Chi in questo momento parla di possibili crisi del debito sembra non avere ben presente la gravità della situazione attuale. Il debito pubblico non può essere la questione primaria, ora l’unico obiettivo deve essere quello di limitare i danni, salvare posti di lavoro, provare a fare ripartire interi settori dell’economia.

In breve usare la politica fiscale e la spesa pubblica per prevenire la desertificazione aziendale che potrebbe essere una delle conseguenze più evidenti e pericolose di questa pandemia. Non vi è materialmente altra scelta, anche per chi come l’Italia o altre nazioni mediterranee hanno già una situazione debitoria complicata e non godono dei favori di una vera banca centrale che faccia gli interessi delle singole nazioni.

A chi si oppone dicendo che non possiamo continuare ad indebitare le future generazioni, che il carico è già troppo alto, dovremmo ricordare che c’è il serio e fondato timore che queste generazioni non avranno proprio nulla da ereditare visto che il sistema economico rischia di essere completamente distrutto.

Claudio Freschi