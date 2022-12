Roma, 4 dic – Negli ultimi mesi l’Algeria ha aumentato enormemente le esportazioni di gas e petrolio verso l’Italia e altri paesi dell’Europa meridionale, visto che questi ultimi hanno cercato di ridurre la dipendenza dal gas russo. Questa corsa verso il petrolio e il gas algerino non interessa però soltanto l’Europa. Difatti anche la Turchia sta cercando di trovare nuovi fornitori di idrocarburi e non è un caso se di recente il ministro dell’Energia turco, Faith Donmez, si è recato ad Algeri per incontrare il suo omologo algerino. L’incontro è stato particolarmente proficuo, considerato che i due Paesi si sono impegnati a creare una società petrolifera che vedrà la partecipazione della algerina Sonatrach e della turca Turkish Petroleum. L’obiettivo a cui puntano le due aziende è quello di trovare ed estrarre petrolio e gas non solo in territorio algerino, ma anche in altre parti del Mediterraneo.

Algeria e Turchia, non solo petrolio

C’è da dire che la collaborazione tra le due nazioni non è nuova visto. Sonatrach e un’altra società turca, Ronesans Holding, hanno già costruito nella città di Adana un impianto petrolchimico del valore di 1,4 miliardi di dollari, finalizzato alla produzione di polipropilene e altri materiali usati in diverse industrie.

L’Algeria resta in generale un importante fornitore di gas e petrolio per la Turchia e il governo di Ankara intendere rafforzare questo legame con la creazione di società a proprietà mista. Ovviamente gli idrocarburi non sono l’unica cosa che conta nel commercio tra i due Paesi che si estende anche ad altri settori come la difesa. Prova ne siano le circa 1500 imprese turche che operano in Algeria, dando lavoro a 35mila algerini.

Giuseppe De Santis