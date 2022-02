Roma, 16 feb – “Un attacco della Russia all’Ucraina resta sempre possibile”. Ne è ancora convinto Joe Biden, nonostante il progressivo ritiro delle truppe russe e le dichiarazioni del Cremlino, in cui si ribadisce che Mosca non vuole la guerra. “Siamo pronti a rispondere con decisione a un attacco russo all’Ucraina, che resta altamente possibile”, ha specificato il presidente americano in un discorso televisivo alla nazione.

Biden insiste sull’attacco russo, ma apre al dialogo

Il timore persiste perché gli Stati Uniti “non hanno ancora verificato in questa fase” l’effettivo ritiro dei militari russi, ha precisato Biden. Va detto che da giorni Washington ripete che oggi, mercoledì 16 febbraio, la Russia avrebbe iniziato l’invasione dell’Ucraina. La Casa Bianca aveva anche informato al riguardo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma la previsione a questo punto appare del tutto errata.

Così Biden – senza ammettere l’errore di valutazione – mantiene alta la tensione sul tavolo diplomatico, aprendo però a un effettivo dialogo con Mosca. “Siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia”, proponendo “nuove misure sul controllo degli armamenti e sulla trasparenza”. Alla diplomazia va data “ogni possibilità di avere successo”, ha detto il presidente Usa. “Non vogliamo destabilizzare la Russia”, ha precisato. Provando poi a rassicurare Mosca: “Né gli Stati Uniti né la Nato hanno missili in Ucraina. Non abbiamo in programma di metterli lì”.

I segnali rassicuranti

Nonostante i persistenti dubbi della Casa Bianca, quanto successo nelle ultime 24 ore ci mostra uno scenario piuttosto diverso da quello paventato oltreoceano. I venti di guerra sembrano progressivamente placarsi e quasi tutti i segnali che arrivano dal fronte orientale appaiono rassicuranti. Stamani Mosca ha annunciato anche la fine delle esercitazioni militari russe in Crimea, penisola ormai da anni annessa alla Russia. “Le unità del distretto militare meridionale, dopo aver completato la loro partecipazione alle esercitazioni tattiche, si stanno spostando verso i loro punti di schieramento permanente”, ha reso noto il ministero della Difesa russo in un comunicato. A riprova di ciò la tv di Stato ha trasmesso immagini che mostrano militari russi attraversare un ponte che collega la Crimea alla terraferma. Il tutto dopo l’annuncio di ieri, da parte del generale maggiore Igor Konashenkov, sul ritiro di alcune truppe russe dai confini con l’Ucraina.

Eugenio Palazzini