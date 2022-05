Nel suo discorso di esordio la nuova portavoce ha chiesto ai giornalisti di «ricordare le vite perse e quelle cambiate per sempre a Buffalo», dove un giovane suprematista bianco ha ucciso dieci afroamericani, e ferito altre tre persone. «Io sono una donna nera, gay e immigrata — ha spiegato a chi ancora non se ne fosse accorto — la prima con queste caratteristiche a occupare questo ruolo. Io non sarei qui oggi se non fosse stata per generazioni di persone che hanno infranto le barriere prima di me. Io poggio sulle loro spalle».

In mezzo a tanta retorica politicamente corretta c’è stato spazio anche per una — doverosa, ne conveniamo — bacchettata a Jeff Bezos, che ha accusato Biden di «voler risolvere tutto troppo facilmente» tassando tutti i miluardari del Paese. «Non è un mistero — ha attaccato la portavoce — del perché uno degli individui più ricchi al mondo si opponga a un’agenda economica pensata per la classe media, che taglia alcuni dei maggiori costi per una famiglia, combatta l’inflazione per le persone comuni».

Cristina Gauri