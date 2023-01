Roma, 5 gen — Non ne parleranno in molti ma tra i «clamorosi assenti» al funerale di Papa Benedetto XVI officiati stamattina in Piazza San Pietro figurava anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Biden, il cattolico Biden che è ben al corrente della rilevanza numerica dell’elettorato cattolico americano e della fase di agitazione interna tra le fronde più moderniste e quelle che si rifanno a un tipo di confessione più improntata sul tradizionalismo.

Decisamente interessante la risposta che qualche giorno fa Biden ha fornito ai giornalisti che lo interrogavano sull’opportunità di una sua partecipazione ai funerali dell’Emerito. Sleepy Joe, preso in contropiede, ha farfugliato con imbarazzo di problemi logistici e di sicurezza che la sua presenza avrebbe creato in Piazza San Pietro. Scuse piuttosto traballanti: nel 2005, a rendere l’ultimo saluto a Giovanni Paolo II si era recata una super-delegazione composta dall’allora presidente Bush con i suoi due predecessori, Bill Clinton e Bush senior.

La rettifica, ulteriormente imbarazzata, è arrivata poco dopo per bocca della portavoce della Casa Bianca Jean-Pierre: Biden non sarebbe stato presente alle esequie per precisa ed espressa volontà di Benedetto XVI e della Santa Sede indicando come più opportuna, in rappresentanza degli Stati Uniti, la presenza dell’ambasciatrice presso la Santa Sede, Joe Donnell.

JEAN-PIERRE was asked whether or not President Biden would be attending the Pope’s funeral

JEAN-PIERRE: “The U.S. Ambassador to the Holy See…will represent the U.S. at the funeral…in line with the wishes of the late Pope and the Vatican…This is what their wishes were.” pic.twitter.com/rKnjhIo5mg

— Daily Caller (@DailyCaller) January 3, 2023