Roma, 26 dic – Se Papa Francesco purtroppo non stupisce mai e anche a Natale ci ha propinato come di consueto un sermone sulla necessaria accoglienza degli immigrati, Boris Johnson continua a sorprendere tutti. Dal premier britannico era prevedibile attendersi un messaggio natalizio incentrato su Brexit e futuro del Regno Unito, e invece ecco un discorso che sarebbe auspicabile sentire soprattutto da un Pontefice. “Oggi vorrei ricordare quei cristiani che in tutto il mondo vengono perseguitati. Molti di loro il giorno di Natale lo passeranno probabilmente in una cella di una prigione. Da primo ministro, è qualcosa che vorrei cambiare”, ha dichiarato Johnson in un video pubblicato su Twitter il giorno di Natale.

“Mostriamoci solidali con i cristiani ovunque, difenderemo il tuo diritto di praticare la tua fede“, ha detto il primo ministro britannico. Certo, Johnson non ha voluto mostrare solidarietà soltanto nei confronti dei cristiani perseguitati, ha deciso pure di esprimere massima vicinanza alle forze dell’ordine del Regno Unito e si è detto solidale anche con gli ebrei che subiscono discriminazioni. Persone e storie diverse, argomenti senz’altro delicati e che si prestano a varie considerazioni in un momento delicatissimo per la storia della Gran Bretagna.

Ma è indubbio che il suo primo discorso di Natale da premier, Johnson lo abbia voluto incentrare in modo particolare sulla questione dei cristiani che vengono perseguitati per la loro fede. “Chiunque tu sia, ovunque tu sia, e comunque tu stia celebrando, trascorri un felice Natale”, ha detto il primo ministro di Londra.

Whoever you are, wherever you are, and however you’re celebrating, have a very happy Christmas, and I’ll see you all again in the New Year. pic.twitter.com/h6xcxSUszv

