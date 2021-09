Roma, 7 sett – Benvenuti nel Kali Yuga, dove una streamer di Twitch si è inventata di avere una grave forma di cancro per aumentare il numero di follower (e di donazioni) Questa è la storia è quella della signorina MsDirtyBird.

MsDirty Bird, i follower non bastano mai

MsDirtyBird era già famosa sulla piattaforma Twitch per le sue dirette dedicate al videogioco Rocket League ma evidentemente ciò non le bastava. Nel mare magnum di contenuti, personaggi e personaggetti, è difficile ricavarsi una nicchia di fedeli follower e avere qualcosa di nuovo da dire, così la ragazza aveva raccontato ai suoi seguaci di lottare contro un brutto cancro al cervello e ai polmoni. Aggiornava quotidianamente i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Sopresa: era tutto finto.

L’invenzione del cancro

La verità è che il cancro era un facile mezzo per monetizzare: su Twitch, infatti, gli streamer possono anche fare una fortuna con le donazioni, guadagnando anche migliaia di euro per ogni live. Un sacco di soldi le sono stati donati per aiutarla a sostenere le spese di cure e operazioni contro il cancro.

La sorella smaschera tutto

La sorella però ha deciso di smascherarla. “Vi volevo parlare delle live di mia sorella. Sostiene di avere il cancro. Ma non ci credo, non ha detto nulla a nessuno di noi e l’unico intervento a cui si è sottoposta di recente è stato solo quello a un piede. Mi sento molto ferita da questi tentativi di mentire al suo pubblico”, ha dichiarato in una diretta, riferita a tutti i follower della sorela. La ragazza, infine, lo ha ammesso: ha fatto tutto per visibilità. E dice che si farà curare …

Ilaria Paoletti