Roma, 30 giu – Notte di violenze, scontri, devastazioni e furti di massa. Nei video che vi mostriamo si vede il saccheggio, intorno alla mezzanotte, di un supermercato della Lidl a Nantes. Un gruppo di immigrati ha usato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso, tra urla e gesti scomposti, esultando per il gesto barbaro compiuto.

Nantes, supermercato saccheggiato: i video virali sui social

Molti video che riprendono il saccheggio del supermercato a Nantes, sono diventati immediatamente virali sui social. Ve ne mostriamo altri due, decisamente emblematici

La Redazione