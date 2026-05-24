LOGIN
domenica, Maggio 24, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Primato e potenza: gli “Avvisi” di Berto Ricci all’italiano del terzo millennio
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Primato e potenza: gli “Avvisi” di Berto Ricci all’italiano del terzo millennio

by Marco Battistini
Scritto da Marco Battistini 0 commento
Remigrazione

Roma, 24 mag – Muore giovane chi è caro agli dèi. Soprattutto in Italia, terra figlia di Venere e di Marte: l’amore e la guerra, d’altronde, tendono a bruciare in fretta. A trentacinque anni, età in cui Berto Ricci ha conosciuto l’oscura signora con la falce, impersonata – tra le verdi montagne della Cirenaica e il deserto nordafricano – da un caccia della Royal Air Force, forse si è già in età adulta. O forse no: chi arde nel fuoco della rivoluzione continua sa, meglio di altri, come scherzare con l’inesorabile scorrere del tempo. Così la tagliente penna toscana ritorna, novanta primavere dopo, in tutta la sua attualità: i tipi di Edizioni Imprimere hanno (ri)pubblicato la raccolta Avvisi, ovvero i corsivi scritti dal giornalista fiorentino per L’Universale.

Una coerente fotografia degli anni Trenta

Uscita originariamente postuma nel 1943, l’opera contiene uno spaccato italiano della prima metà degli anni Trenta del Novecento. È il periodo che lo storico Renzo De Felice ha definito del consenso: in questo contesto l’opinione del nostro è una voce sì critica, magari internamente scomoda – qualche uscita ad esempio sollevò rimostranze da parte dell’onorevole Roberto Farinacci – ma comunque positivamente feconda, riassumibile in quel «molto si è fatto, e moltissimo si può fare» che torna più volte nelle sue righe.

Un Berto Ricci che si confronta con le crisi del capitalismo – per la «ricostituzione dell’uomo umano (politico, religioso, produttore) di contro al fantasma dell’uomo economico» – e del cristianesimo. Una Chiesa con meno vizi rispetto al passato ma allo stesso tempo senza più virtù, ridotta a secondina dello spirito: un potere che ha smesso di parlare alle anime per amministrarne i comportanti.

Dure critiche vengono riservate anche al nazionalismo spicciolo («Senza Mussolini noi saremmo ancora pieni d’ire sterili contro i tedeschi, gli austriaci, gli ungheresi») definito, senza mai offrire stampelle a quanto ancora rimasto del vecchio Occidente liberale, «patriottismo superstizioso». Un sistema piuttosto da superare custodendo solamente «il cardine eterno, e cioè il rispetto e la funzione della personalità umana: principio mediterraneo, anteriore al cristianesimo, e dal cristianesimo accolto come sopravvivenza imperitura di paganità fino ad esser ripreso dal Rinascimento italiano».

Avvisi, dalla geopolitica alle questioni interne

A proposito del mare nostrum osserva Ricci: «Noi siamo quaranta e più milioni d’uomini chiusi fra Malta e la Corsica, Cattaro e Corfù. Siamo un serbatoio di potenza che attende di esplodere contro gli usurpatori del Mediterraneo». La capacità di agire, produrre un effetto e imporsi – unica via per prolungare il Risorgimento «dentro e fuori» dai confini italiani – va di pari passo con la questione del primato, condizione sine qua non per poter parlare di unità europea. 

L’assoluto politico ha un nome preciso. Ovvero l’impero: se da una parte «Nazione e patria voglion dir molto ma non tutto» anche il termine «Stato, per quanto fascista, ci richiama sempre alla mente i francobolli i treni e l’ottimo ma non epico maresciallo dei carabinieri che incontriamo tutte le mattine». 

Va da sé che politica ed economia, in questo rigoroso ordine, debbano intrecciarsi, ma senza mai coincidere. E allora l’apparato pubblico può far molto ma non deve fare tutto: l’iniziativa privata ha dei precisi doveri, anche in ottica di indipendenza e sviluppo nazionale. Ricci definisce «antifascista indifferenza» quella di chi potrebbe investire ma non lo fa, campando di rendita.

Una rivoluzione per l’Italia 

Un altro antifascismo, quello morale, viene descritto in chi scambia la «servilità vilissima» di chi «approva ogni cosa» in fedeltà all’Idea. Il rispetto della gerarchia d’altronde non nega il dovere della parola.

Nei proiettili d’inchiostro vergati negli Avvisi un’altra pietra angolare è la definizione del concetto di rivoluzione italiana. Da queste parti muove «dalle province sulla metropoli mentre in Francia e in Russia avvenne l’opposto». Ma, soprattutto «l’aggettivo “italiana” non è minimamente inferiore d’importanza al sostantivo “rivoluzione”» perfettamente equidistante «dal logoro internazionalismo degl’iloti quanto dallo stolido sciovinismo delle menti corte e delle anime isteriche».

Un passo indietro, alle ferite non ancora cicatrizzate del primo conflitto mondiale, «vincitori di Vittorio Veneto ma anche i vinti di Versailles». Illogica e miracolosa, l’Italia è il «divino regno dell’imprevisto» la cui storia non si può misurare in cifre: il metro è l’istinto, la volontà di potenza e il primato. 

La questione della modernità 

Interessanti le riflessioni culturali sui difetti – ancora oggi da correggere – del modo di pensare, quindi di agire, degli italiani. Brutte abitudini facilmente constatabili che ci fanno «fare, cioè, quel che si fa all’estero, ma un po’ più tardi, un po’ meno, e più (eccolo il nostro amato avverbio) moderatamente». La soluzione? Non di certo rinchiudersi dentro ai propri confini geografici, quanto piuttosto concepire lo spazio dell’altro da sé come «indispensabile campo d’assorbimento e di espansione».

L’esistenza come scelta, quindi lotta. Perché come scriveva il giovane Berto nel manifesto fondativo dell’Universale «Sta al nostro secolo ridare alla mente italiana l’abito della vastità, l’amore e l’ardire, il dominio dei tempi e delle nazioni. Chi intende questo sarà con noi». Allora come oggi.

Marco Battistini

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.

You may also like

Oltre la retorica di Capaci: quando l’antifascismo copia i metodi della mafia

Arsenal, north London forever

Pound contro Marx: la Proprietà come scudo, il Capitale come cappio

Il Fronte del lavoro e la via tedesca al corporativismo

Il bianco sole dei vinti: il Sud di Venner è l’anima Europea assediata dall’Occidente

Boom di aspiranti allievi delle scuole militari: è l’Italia che se ne frega dei...

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin