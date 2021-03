Londra, 12 mar – Una donna, membro del partito dei Verdi britannico, ha chiesto che agli uomini venga imposto un coprifuoco alle 18 per far sentire le donne al sicuro di notte. Sebbene abbia poi chiarito, dicendo che la proposta “non del tutto seria”, in Gran Bretagna ha aperto il dibattito.

“Coprifuoco per gli uomini”

La baronessa Jones, membro del partito del Verdi britannici, è stata criticata dopo aver utilizzato un dibattito della Camera dei Lord per proporre una legislazione che imporrebbe a tutti gli uomini di rimanere a casa, a rispettare un coprifuoco che gli impedisca di “molestare le donne”. La baronessa ha portato la sua idea nella camera dei Lords mentre migliaia di donne hanno condiviso le loro esperienze che fanno riflettere di camminare da sole nell’oscurità dopo il rapimento di Sarah Everard.

Reclaim these streets

Le donne hanno chiesto l’azione e hanno organizzato le marce Reclaim These Streets, ma la baronessa Jones è andata un passo avanti, chiedendo un coprifuoco “Maschile”. Oggi ha rilanciato l’idea, dicendo a Sky News: ‘”Nessuno fa storie quando la polizia suggerisce alle donne di rimanere a casa, ma quando lo suggeriscono per gli uomini, scattano subito. Dovresti vedere la mia casella di posta. È pieno di email misogine e razziste per me“. “Gli uomini semplicemente non capiscono la pressione a cui sono sottoposte le donne e se questo ha suscitato un attento esame, allora sono davvero felice”, ribadisce la Baronessa del coprifuoco.

Ilaria Paoletti