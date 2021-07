Roma, 5 lug – La Disney sempre più “gender”: già da tempo il colosso dell’intrattenimento per bambini e non solo strizza l’occhio alle istanze Lgbt. Non poteva essere diverso anche per i suoi parchi a tema. negli Stati Uniti nessua voce darà più il benvenuto a “ragazze e ragazzi” ….

Disney, no al benvenuto a “ragazze e ragazzi”

Come da tradizione, d’estate i parchi della Disney offrono ai più piccoli e alle loro famiglie gli spettacoli notturni di fuochi d’artificio che dopo l’apice della pandemia di Covid tornano ad allietare i più piccoli e le loro famiglie. Ma un cambiamento di formulazione nelle parole dei classici annunci preregistrati ha acceso la rabbia di alcuni spettatori.

“Buonasera sognatori”

In molti infatti non hanno mancato di notare che gli annunci degli spettacoli pirotecnici a Disneyland e Disney World, che un tempo iniziavano con “Buona sera, signore e signori, ragazzi e ragazze, sognatori di tutte le età” sono cambiati. Il nuovo annuncio recita: “Buonasera, sognatori di tutte le età”. I visitatori hanno sentito per la prima volta la formual rivista e corretta per i nostri tempi mercoledì scorso, quando i parchi hanno iniziato a testare gli spettacoli pirotecnici. Il nuovo annuncio dovrebbe debuttare ufficialmente domenica, secondo l’Orange County Register.

“Ogni giorno più ridicola”

Gli spettacoli di fuochi d’artificio della Disney, insieme ad altri spettacoli, erano stati sospesi ma ora sono tornati a pieno regime da quando i parchi hanno riaperto. Il nuovo benvenuto non può che riflettere i recenti cambiamenti della politica Disney riguardo alla promozione dell’inclusività. Anche alcune giostre, come le attrazioni “Jungle Cruise” e “Splash Mountain”, secondo quanto riportato da Deadline, sono state rivisitate per renderle più “politicamente corrette”. “Fa parte di uno sforzo più ampio”, ha detto a CBS News un portavoce della Disney “Non ci fermeremo a una o due cose”. Ma non a tutti piace questa ennesima virata: “La Disney diventa ogni giorno più ridicola“, ha scritto una persona su Twitter. E non ha mica iniziato ieri ….

Ilaria Paoletti