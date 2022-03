Dopo l’Ucraina attacco alla Moldavia? L’altro Donbass e la mappa di Lukashenko

Roma, 2 feb – “Li accogliamo, è il minimo, d’altronde presto potrebbe toccare a noi subire l’invasione russa”. Sono voci che si rincorrono in Moldavia, dove 60mila profughi ucraini sono già stati accolti. Già Repubblica sovietica, questa piccola nazione senza sbocco al mare teme di essere il prossimo obiettivo di Mosca. Incastonata tra la Romania e l’Ucraina, costituita da un territorio di appena 33mila chilometri quadrati in cui vivono meno di 3 milioni di abitanti, la Moldavia (o Moldova) sa di essere una preda facile.

Transinistria, un “tranquillo” Donbass

Non fa parte dell’Unione europea, non è membro della Nato e la Russia la giudica naturalmente parte integrante del suo “estero vicino”. Nella capitale Chisinau adesso c’è il forte timore che la guerra nella vicina Ucraina possa presto innescarsi soprattutto in Transnistria, regione a est del fiume Dnestr, internazionalmente riconosciuta come appartenente alla Moldavia ma come noto indipendente de facto dal 1990. Una magrissima striscia di terra costellata di simboli sovietici, dove il tempo sembra essersi fermato e il comunismo non è ancora un vecchio ricordo. Nel 2014, quando Putin si prese la Crimea e iniziò la guerra nel Donbass, la Transnistria chiese di aderire alla Russia.

Da allora nulla è cambiato, calma piatta, ma se osservate bene la mappa la Transnistria sembra un piccolissimo pianeta speculare al Donbass. La prima è esattamente a nord-ovest del Mar Nero, il secondo a nord-est. E come una piattaforma strategica naturale, pressoché equidistante, al centro delle acque tiepide c’è la Crimea. Possibile dunque che il prossimo obiettivo del Cremlino sia questo staterello invisibile, balzato agli onori della cronaca italiana quando Lilin tirò fuori Educazione siberiana? Difficile dirlo adesso con certezza, ma qualche similitudine con la recente storia dell’Ucraina c’è.

Da tempo la Moldavia vorrebbe aderire all’Unione europea, soprattutto da quando Maia Sandu vinse le elezioni due anni fa, battendo con il 57,7% dei voti il rivale filorusso Igor Dodon. Secondo la Sandue, Mosca da tempo sta occupando militarmente la Transnistria. Un’accusa molto simile a quella rivolta dal governo di Kiev relativamente al Donbass.

Moldavia, la mappa mostrata da Lukashenko

Ma non è tutto, perché un altro dettaglio è spuntato fuori da una mappa mostrata martedì scorso dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Durante una riunione del consiglio di sicurezza bielorusso, mandata in onda dalla tv pubblica e inserita sui canali ufficiali del governo di Minsk, Lukashenko sembrava proprio mostrare un attacco pianificato dall’Ucraina meridionale alla Moldavia. Nella cartina geografica viene difatti evidenziato un possibile blitz dal porto di Odessa, dove sbarcherebbero le truppe russe che poi potrebbero dirigersi verso la Moldavia. E’ senz’altro possibile che il leader bielorusso stesse semplicemente segnalando i fronti aperti e quelli apribili in Ucraina, intanto però a Chisinau il ministro degli Esteri Nicu Popescu ha precisato che la sua nazione si trova “in una zona molto rischiosa”. Elementare, Watson.

Eugenio Palazzini