Dresda,15 febbraio – Si è svolta domenica 13 gennaio a Dresda la marcia dedicata alla commemorazione delle vittime dell’atroce bombardamento avvenuto tra il 13 ed il 15 febbraio del 1945. La flotta aerea angloamericana scaricò più di 7mila tonnellate di ordigni esplosivi e incendiari sulla città realizzando un bombardamento a tappeto che rase al suolo la capitale sassone e che provocò un’apocalittica tempesta di fuoco con temperature che raggiunsero i 1500°C. Lo spostamento di aria calda verso l’alto e il conseguente movimento di aria fredda a livello del suolo, crearono un fortissimo vento che spingeva le persone dentro le fiamme.

Dresda: otto secoli di storia cancellati dagli angoamericani

La maggior parte degli storici tende a minimizzare la gravità dei raid aerei su Dresda nei quali morirono almeno 135.000 persone, anche se alcune fonti dell’epoca parlano di duecentomila. La sua distruzione cancellò quasi otto secoli di storia insieme a buona parte dei suoi abitanti.

Il corteo

Al corteo che ha attraversato il centro cittadino hanno partecipato in modo composto ed ordinato oltre mille persone. Sul palco sono state lette delle poesie e dei versi per commemorare le vittime, alternate ai discorsi degli organizzatori. Edda Schmidt del partito nazionalista NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland) ha ricordato a gran voce i migliaia di orfani che quel tragico evento ha prodotto. Sven Skoda del movimento Die Rechte ha poi denunciato la minimizzazione del numero delle vittime e il rifiuto da parte delle istituzioni di commemorarle degnamente.

Dresda non va dimenticata e, da italiani, reduci dal Giorno del Ricordo per i Martiri delle Foibe appena trascorso, tornano alla mente le parole struggenti tratte da una testimonianza di Licia Cossetto, sorella di Norma: “soltanto i morti hanno il diritto di perdonare, mentre i vivi hanno il dovere di ricordare”. “Questo è l’obbligo morale che lascio in eredità alla mia famiglia ed al nostro popolo”.

Fulvio Cobaldi