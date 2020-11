Roma, 6 nov – Altro che “Maratona Mentana”, la diretta della Cnn sulle elezioni degli Stati Uniti è interminabile e per quanto tecnicamente impeccabile rischia di far appisolare anche gli operatori dell’emittente americana. A molti utenti social è sembrato dunque del tutto normale che qualcuno in regia stesse consultando inopportunamente il sito porno, un modo come un altro per ammazzare la noia.

Nel video, divenuto virale su Twitter, si vede il conduttore tv Wolf Blitzer intento a commentare il conteggio dei voti in Pennsylvania. In quel mentre il giornalista John King, noto volto televisivo e principale corrispondente della Cnn, trovandosi accanto al maxischermo interattivo, pare notare all’improvviso che sul monito compare un banner di Pornhub. King a quel punto, con un rapido gesto lo fa sparire immediatamente, cercando di ostentare naturalezza. Subito dopo però sembra lanciare uno sguardo furioso verso la regia.

Inutile dire che la clip ha suscitato ilarità e dato il via a una serie di commenti ironici sui social. Ovviamente però non sono mancati neppure interventi di tutt’altro genere, tirati fuori cioè da qualche utente scandalizzato. C’è poi chi, semplicemente, ha fatto notare la probabile montatura. “Molti penseranno che sia autentico, ma è editato male”, ha scritto un utente. L’operazione di fact checking è infine riuscita, grazie allo stesso utente che ha pubblicato un video rallentato in cui si nota come il pop-up del sito porno sia stato appositamente inserito tramite un normalissimo programma di fotoritocco. A quel punto anche Twitter ha aggiunto il messaggio “Contenuto multimediale manipolato”.

ENHANCE!

Here it is zoomed in at 3 frames per second.

This is such a lazy attempt but people are lapping it up immediately. pic.twitter.com/nQxoZz0mJ0

— Lewis Wake (@lewiswake) November 6, 2020