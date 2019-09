Ottawa, 19 set – Pura poesia. Il politicamente correttissimo primo ministro canadese Justin Trudeau, il crociato difensore di gay, trans, femministe, immigrati, fustigatore del maschio bianco, ultrà debellatore del white privilege in ogni sua forma, si trova oggi al centro di uno tsunami mediatico: oggetto dello scandalo, una sua foto del 2001 pubblicata dal Time, che lo ritrae con il blackface, cioè il volto dipinto di nero, durante una festa dal tema “Arabian Nights”, organizzata dalla scuola privata di Vancouver dove Trudeau, allora 29enne, insegnava.

Nel bigotto Nord America – ma ormai nemmeno l’Europa ha più niente da invidiare al Nuovo Continente quando si tratta di progressismo terminale – in una scala di razzismo da 1 a 10, essere bianchi e dipingersi la faccia di nero vale 100. Con blackface, infatti, si definisce la vecchia usanza di dipingersi viso e corpo di nero, truccandosi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate di una persona di pelle nera. Una pratica considerata ai giorni nostri retaggio degli Stati Uniti dell’epoca segregazionista, che si è gradualmente conclusa con il Movimento dei diritti civili di Martin Luther King che ne denunciò i preconcetti razzisti e denigratori. Basta un nulla, anche la fuliggine sul viso degli attori di Mary Poppins, per ricevere la lettera scarlatta. E ora la patata bollente, per ironia della sorte, ce l’ha proprio colui che da sempre sbandiera il suo impegno per i diritti delle minoranze.

Le scuse





Così a poche settimane dalle elezioni in Canada, qualcuno ha pensato bene di passare al setaccio il passato di Trudeau, che già non se la passava bene dopo lo scandalo che lo vedeva coinvolto per favoreggiamento: al quale non è restato che fare pubblica ammenda a reti unificate in tutto il Canada: «Avrei dovuto farlo prima, ma non l’ho fatto e mi dispiace profondamente», ha poi detto ai giornalisti. «Mi scuso profondamente. Ora riconosco che è stato un gesto razzista di cui mi pento profondamente», ha detto il premier. Poi ha fatto riferimento alla campagna elettorale dicendo: «Penso che ci siano persone che hanno fatto degli errori nella loro vita e le decisioni si prendono sulla base di quello che stanno facendo ora e di quello che hanno fatto in passato ogni giorno, caso per caso».

Le reazioni

Non l’ha presa bene Mustafa Farooq, direttore del National Council of Canadian Muslims, un’organizzazione non profit per la difesa dei diritti dei musulmani in Canada: «Vedere il primo ministro con il blackface ci rattrista molto. Il blackface è una pratica riprovevole e si porta dietro una storia di razzismo e di mitologia orientalista inaccettabile». Jagmeet Singh, leader di origine indiana del Nuovo Partito Democratico, ha dichiarato che la fotografia è «offensiva».

Cristina Gauri

