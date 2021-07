Parigi, 24 lug – E’ rivolta in Francia contro il Green Pass: centinaia di manifestazioni hanno animato il Paese. L’appello a protestare è circolato sui social dopo il discorso di Emmanuel Macron sull’estensione del “pass sanitario” all’ingresso in ristoranti e persino cinema.

Francia, rivolta contro il Green Pass

A Parigi, alcune centinaia di manifestanti hanno preso parte a una manifestazione non autorizzata in Place de la République nel primo pomeriggio. I manifestanti hanno percorso Boulevard Saint-Martin dove sono però stati fermati dalla polizia. La folla cantava: “libertà”, “libertà” e ci sono state alcune tensioni con le forze dell’ordine. In diverse occasioni, secondo quanto riporta anche Figaro, la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

Le manifestazioni nel resto del Paese

Sempre a Parigi, negli stessi istanti, si teneva un’altra manifestazione contro il Green Pass, questa volta autorizzata, che ha riunito centinaia di persone provenienti da tutte le parti della Francia in Place de Clichy, a nord della capitale. “Contro la dittatura”, “contro il lasciapassare sanitario” sono gli slogan più usati dai manifestanti. Altre manifestazioni contro il Green Pass hanno avuto luogo in diverse città della Francia. Secondo le stime della polizia più di 7.800 manifestanti sono scesi in piazza in tutto il Paese, di cui 1.200 a Montpellier, 1.000 a Marsiglia, 800 ad Annecy e 720 a Rouen. A Tolosa, in mattinata, si è tenuto un piccolo raduno degli onnipresenti gilet gialli. A Nantes, in particolare, la manifestazione è stata teatro di alcuni scontri piuttosto accesi e la polizia ha usato nuovamente i lacrimogeni contro i manifestanti.

Ilaria Paoletti