Picchi di chiamate per problemi cardiaci

Ai dati forniti dall’istituto di statistica nazionale britannico si aggiungono le informazioni del West Midlands ambulance service university Nhs foundation trust raccolte dal quotidiano diretto da Belpietro. Il numero di chiamate ai pronto soccorso per problemi cardiaci tra il 2021 e il 2022 (fino al mese di marzo) è «costantemente superiore a quello del periodo precedente (2017-2019)». Negli under 40 britannici l’incremento delle richieste di intervento per malesseri di natura cardiaca è iniziato ad aprile 2021, esattamente il periodo in cui i più giovani hanno iniziato a vaccinarsi in massa e «la tendenza si è mantenuta fino al termine delle rilevazioni». Impressiona poi il dato del 2022 che nei primi tre mesi ha registrato un numero di chiamate equivalenti a quelle di tutto il 2017.

Non è l’unico Paese

La Gran Bretagna non è un caso isolato: in Israele, secondo uno studio pubblicato su Nature, durante la campagna vaccinale era stato rilevato un aumento del 25% di chiamate d’emergenza per arresti cardiaci, nella fascia d’età 16-40 anni. Mentre in Scozia, (dati del ministero della Sanità) nel periodo 2021-2022 le richieste di soccorso e gli interventi d’urgenza per patologie cardiovascolari (comprese le miocarditi) nella popolazione tra i 15 e i 44 anni hanno registrato picchi del +117%. A questi numeri sconvolgenti si aggiungono quelle 500 morti anomale registrate nei primi mesi del 2022 (ma la lista, nel frattempo, si è allungata) in Italia, su cui Speranza ha chiuso entrambi gli occhi. L’esercito dei «malori improvvisi» di cui nessuno si cura.