Greta Thunberg, nelle sue limitate capacità argomentative (in quattro anni non le abbiamo mai sentito dire qualcosa di diverso da «come osate, la nostra casa è in fiamme, moriremo tutti») risponde come tutte le donne che messe all’angolo del ring vogliono lo stesso averla vinta. Ovvero, la butta sul bodyshaming, ovvero sulle dimensioni del pipino. Tanto chissenefrega, nessuno le farà mai le pulci, lei è una donna. «Certo, ti prego, illuminami. Scrivimi pure a celhopiccolo@fattiunavita.com». Manicomio immediato, Twitter esplode di commenti a sostegno di Greta, i giornali portano in trionfo lei e il tweet «che passerà alla storia» (parole testuali del Corriere). Il tutto per aver sostenuto che un tizio ce l’ha piccolo. Ma è prassi che il mondo osanni la Thunberg per ogni suo gesto, anche quando caga in un secchio, purché sia il secchio di una barca a vela di proprietà di un miliardario.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg The world was curious. And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

La risposta di Tate, con tanto di video in cui chiede di farsi portare una pizza in contenitori non riciclabili, sottolinea un fatto che milioni di utenti beoti non hanno avuto il tempo di vagliare, intenti come erano a festeggiare una ragazza con disturbo dello sviluppo che prende in giro un uomo per le (presunte) dimensioni del sue pene: cioè che la fittizia mail celhopiccolo@fattiunavita.com sarebbe a rigor di logica da riferirsi a Greta. In poche parole, l’attivista si sarebbe detta da sola che «ce l’ha piccolo», e che «deve farsi una vita». Come dicevamo sopra: una «tempesta di cervelli». Resta solo da capire come Greta sia venuta a conoscenza delle dimensioni di Tate, e quale sia il suo metro di giudizio. Sempre ammesso (e non concesso) che ne abbia mai visto uno: in tal caso, forse, avrebbe smesso da tempo di rompere l’anima al mondo intero.

Cristina Gauri