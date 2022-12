Roma, 8 dic – Dal Grande Raccordo Anulare a Roma all’aeroporto di Monaco di Baviera è un attimo, il tempo di una futile pantomima. I gretini stavolta hanno pensato bene di creare disagi incollandosi all’asfalto, nella zona nord dello scalo bavarese. A rivendicare l’inutile gesto è stato il collettivo “Last Generation”.

Monaco, gretini si incollano a terra all’aeroporto

Le forze dell’ordine tedesche sono intervenute sul posto, impedendo agli attivisti di accedere anche alla pista nel quadrante sud dell’aeroporto di Monaco. “Non voglio passare il Natale in prigione, non voglio passare Capodanno in prigione”, ha dichiarato un coraggiosissimo gretino in un video condiviso sui social dal gruppo Last Generation.

La pista di atterraggio dell’aeroporto di Monaco è stata chiusa per alcune ore a causa della protesta dei gretini. Lo stesso gruppo, a fine novembre, aveva messo in piedi una sceneggiata simile all’aeroporto di Berlino. Anche in quell’occasione era intervenuta la polizia, allontanando gli attivisti di “Ultima generazione”.

Alessandro Della Guglia