Roma, 6 apr – Israele bombarda il sud del Libano, dopo il lancio di razzi effettuato dal territorio dello stesso Libano. Secondo le forze di difesa israeliane, 34 razzi erano stati lanciati in precedenza dal Libano meridionale contro la Galilea occidentale e settentrionale. Il sistema di difesa aerea Iron Dome ne avrebbe intercettati 25. Gli altri avrebbero invece colpito il territorio di Israele. Alcuni danni provocati e due feriti lievi riscontrati, un uomo ferito dalle schegge e un’altra persona colpita mentre cercava di raggiungere un rifugio.

I media israeliani parlano di “attacco senza precedenti”. Di sicuro è uno dei più rilevanti sferrati dal territorio libanese dal conflitto del 2006. Le autorità delle località di Naharya e di Carmiel (Galilea occidentale) hanno di conseguenza aperto i rifugi pubblici, consigliando alla popolazione di tenersi in aree protette e di aggiornarsi su tutte le istruzioni che arrivano dai comandi militari. Intanto i militari italiani in Libano sono entrati nei bunker.

Israele, chi ha lanciato razzi dal Libano

Non si sa ancora molto su chi ha lanciato i razzi dal Libano, al momento non sono state segnalate rivendicazioni. Una fonte vicina a Hezbollah ha detto all’emittente al-Arabiya, di non essere coinvolta negli attacchi missilistici contro il nord di Israele. “Non abbiamo niente a che fare con il lancio del razzo”, ha dichiarato la fonte. Sempre ad al-Arabiya, altre fonti parlano di possibile lancio effettuato da “fazioni palestinesi”. In passato l’esercito di Tel Aviv ha accusato proprio questi alcuni gruppi palestinesi di aver lanciato attacchi simili dal Libano.

I militari italiani nei bunker: “Situazione molto seria”

I militari italiani della missione Unifil, sono entrati nei bunker in seguito ai lanci effettuati da Libano e Israele. Si tratta di una procedura avvenuta su disposizione della autorità militari del Comando di Unifil. La missione italiana in Libano, di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani, giudica “estremamente serio” l’inasprimento della violenza tra Israele e Libano. In un comunicato di Unifil, si legge che il comandante in capo della missione Onu, il generale Aroldo Lazaro, è in stretto contatto con le autorità” di Beirut e Tel Aviv. “La situazione è estremamente seria e Unifil invita alla calma e a evitare l’escalation” entrambe le parti in causa.

Alessandro Della Guglia