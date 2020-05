Roma, 29 mag – Parafrasando Orson Welles, in tutti questi anni di pace e democrazia la Svizzera ha prodotto gli orologi a cucù, mentre l’Olanda soltanto i mulini a vento. Non fosse che questi ultimi non sono neppure una prerogativa olandese, ne ricordiamo di più antichi altrove e di più belli nella Mancia o nelle saline di Trapani. Battute a parte offendere un intero popolo è sciocco, di cattivo gusto e denota pure scarsa arguzia. Eppure nella redazione di un settimanale dei Paesi Bassi, il prestigioso Elsevier Weekblad, hanno fatto di tutto per partorire una bassezza. Qualcosa che insomma può facilmente evocare in italiano una certa assonanza lessicale con la loro nazione.

Una copertina vergognosa

La copertina del periodico in questione è infatti inequivocabile: mostra da una parte gli olandesi che lavorano duramente in una fabbrica e dall’altra gli italiani che alla faccia loro si godono le vacanze tra un bicchiere di vino e un bagno in piscina. Il messaggio è dunque chiaro: gli stacanovisti cittadini dei Paesi Bassi pagano la vita spensierata degli italiani. Il settimanale ha tentato così, in modo tanto goffo quanto stupidamente offensivo nei nostri confronti, di attaccare il Recovery Fund della Commissione europea. Una misura che secondo gli olandesi aiuterebbe soprattutto Italia e Spagna, che per inciso sono le nazioni più colpite in Europa dal coronavirus. “I fatti mostrano che i Paesi dell’Europa meridionale non sono affatto poveri e hanno abbastanza denaro o accesso al denaro”, si legge nell’editoriale della rivista olandese.

Quindi potrebbero “migliorare facilmente il potere delle loro economie, con riforme come quelle già attuate nel Nord”. Elsevier Weekblad tira fuori pure la calcolatrice per inquadrare meglio il proprio punto di vista: “L’Italia ha un debito nazionale del 137 percento e debiti privati del 107 percento: in totale 244 percento”, al contrario l’Olanda ha un “debito pubblico è del 59,4 per cento, ma il debito privato è del 241,6 per cento. Insieme al debito pubblico e privato, i Paesi Bassi arrivano al 301 percento del debito”. Per il giornale olandese è inoltre necessario “sfatare dei miti”, ad esempio: “I principali Paesi dell’Europa meridionale, Francia e Italia, non sono poveri”, e al contempo “i debiti nel Nord Europa non sono inferiori a quelli nel Sud”.

Ira della Meloni

A prescindere da queste valutazioni, quello che però resta di sicuramente vergognoso è la copertina del settimanale, che non è sfuggita ad esempio a Giorgia Meloni. “Ripugnante copertina dell’Elsevier Weekblad, il principale settimanale olandese. Gli italiani e i cittadini dell’Europa mediterranea sono raffigurati come parassiti nullafacenti che bevono, stanno in vacanza e passano il loro tempo sui social mentre i cittadini del Nord Europa mandano avanti tutta la baracca, lavorano duramente e senza fermarsi mai”. E’ quanto scritto su Facebook dal leader di Fratelli d’Italia. “Non accettiamo lezioni da questi signori e dall’Olanda, che ha creato un paradiso fiscale in Europa e drena risorse a tutti gli altri Stati membri. Fratelli d’Italia – scrive ancora la Meloni – chiede al ministro Di Maio di convocare oggi stesso l’ambasciatore olandese a Roma e pretendere le scuse immediate. E aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche italiane, a partire da quelle che blaterano di europeismo e in Europa sono alleate del premier Rutte”.

Eugenio Palazzini