Washington, 21 nov – Joe Biden “arruola” trans, gay e lesbiche nella sua squadra di governo e, per segnare una netta distanza da Donald Trump, è stato anche il primo presidente degli Stati Uniti a parlare dei trans nel suo discorso di ringraziamento. Non poteva quindi mancare il suo omaggio alla comunità trans nel Transgender Day of Remembrance: “Combatterò per voi”.

Biden ai trans: “La mia amministrazione vi ascolterà”

“Alle persone transgender e gender-nonconforming in tutti gli Stati Uniti e nel mondo” scrive Biden su Twitter “Dal momento in cui giurerò come presidente, sappiate che la mia amministrazione vi vedrà, vi ascolterà e combatterà non solo per la vostra sicurezza ma anche per la dignità e la giustizia che vi sono state negate. Almeno 37 persone transgender e di genere non conforme sono state uccise quest’anno, la maggior parte delle quali donne transgender, afroamericane e latine. È intollerabile. In questo Transgender Day of Remembrance, onoriamo le loro vite e torniamo ad impegnarci nel lavoro che resta da fare per porre fine a questa epidemia di violenza”.

I “precedenti” di Biden

Oltre a Pete Buttigieg, gay dichiarato che avrà un ruolo di primo piano e a tempo pieno nel suo gabinetto di Biden, il presidente ha chiamato a guidare la sua “squadra di transizione presidenziale” una che di transizioni se ne intende: Shawn Kelly, ex uomo e veterano di guerra. D’altronde, per sua stessa ammissione, per il presidente dem un bambino di otto o dieci anni è perfettamente capace di decidere se diventare transessuale e intraprendere il percorso di transizione con i farmaci bloccanti della pubertà. Cosa potevamo aspettarci?

Ilaria Paoletti