Roma, 28 gen – Il leader della milizia pro-Trump Proud Boys, Henry Tarrio detto ‘Enrique’, arrestato a Washington due giorni prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, aveva lavorato sotto copertura come informatore dell’Fbi. Quella stessa Fbi che nel 2018 aveva classificato i Proud Boys come «organizzazione estremista».

Reuters scava nel passato del leader dei Proud Boys

Lo ha rivelato l’agenzia di stampa londinese Reuters, che è riuscita a mettere le mani sulla documentazione relativa a un processo del 2014 in cui Tarrio aveva testimoniato come informatore e agente sotto copertura. «Enrique» aveva ricoperto l’incarico a partire dal 2012. La sua collaborazione con le forze dell’ordine sarebbe iniziata in seguito al suo arresto con l’accusa di frode per la vendita di kit diabetici rubati. Tarrio ottenne una pena ridotta di 16 mesi anziché 30 dopo aver accettato di collaborare su casi che spaziavano dal narcotraffico alla tratta di esseri umani, portando a una dozzina di arresti.

Tarrio nega ogni cosa