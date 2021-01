Roma, 28 gen – Ogni volta che ricorre il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per omaggiare la memoria dei martiri delle foibe, l’estrema sinistra – Anpi in testa – rispolvera puntualmente tutto il suo armamentario «giustificazionista». Riassumendo brutalmente, questa è la tesi: sì, è vero, alcuni italiani sono stati infoibati, ma erano pochi e comunque fascisti. Quindi, in un certo senso, se lo sono meritato, visti i crimini dell’«imperialismo italiano» in quelle terre dell’Adriatico orientale. L’ultima operazione editoriale di questo genere è stata portata avanti addirittura da Laterza, che ha accolto nel suo catalogo il controverso E allora le foibe dell’altrettanto controverso Eric Gobetti. Un libro che, alla fine, sta risultando indigesto persino a diversi esponenti di sinistra.

«E allora i lager?»

Le tesi sostenute nel libello di Gobetti sulle foibe si commentano da sole, e comunque fanno fatica a reggere al vaglio della critica. Se poi ci aggiungiamo il retropensiero politico di uno che si fa fotografare vicino alla statua del macellaio Tito, il quadro è ancora più completo. Ed è proprio questo mix impastato di ideologia e inconsistenza scientifica che ha portato il giornalista Mauro Suttora a stroncare Gobetti sull’Huffington Post. «“E allora i lager?”. Cosa succederebbe se uscisse un libro con questo titolo che prende in giro la Giornata della Memoria, contesta i numeri del genocidio, invita a “contestualizzarlo” per ridurne la gravità?», si chiede giustamente Suttora.

Gobetti, le foibe e la storia

Il giornalista dell’HuffPost si concentra poi sull’attacco di Gobetti al Giorno del Ricordo: «Una certa sinistra estremista non ha mai accettato questa seconda giornata di meditazione storica, voluta perfino da dirigenti ex Pci (Violante, Fassino) e celebrata dai presidenti della Repubblica (Napolitano, Mattarella) proprio per creare una memoria condivisa sia con gli italiani di destra […] sia con le nuove Slovenia e Croazia democratiche». Ma anche a livello di contenuti, continua Suttora, E allora le foibe? lascia molto a desiderare: «Gobetti comincia addirittura negando che la costa istriana sia stata veneziana (quindi italiana) per quasi mille anni, riducendo quella della Serenissima a “significativa influenza”. Gli consigliamo un viaggio da Capodistria a Cattaro, passando da Parenzo e Lesina, Pola e Zara, Rovigno e Trau. Scoprirà anche in tutta la Dalmazia campanili veneziani e leoni di San Marco, seppure scalpellati dai nazionalisti slavi».

Leggi anche: Cari compagni, giustificare le Foibe non è solo stupido. È anche infame

Non c’è niente da «contestualizzare»

Suttora ricorda poi che, sì, «durante il fascismo gli slavi subirono un’italianizzazione forzata, come in Val d’Aosta e Alto Adige/Sud Tirolo, […] ma tutto ciò non giustifica le migliaia di civili italiani infoibati nel 1945. Quanti? Gobetti li riduce a 3-4mila. Altre stime arrivano a 10mila. Poi arrivò la pulizia etnica di 300mila profughi istriani e dalmati. C’è poco da “contestualizzare” (comprendere, scusare). […] Insomma, caro Gobetti, foibe ed esodo giuliano-dalmata non furono “il risultato dell’imperialismo italiano”». Un articolo coraggioso, quello di Suttora, che tutti ci auguriamo possa portare altri esponenti di sinistra a non avallare queste operazioni editoriali dallo scarso valore scientifico e dal dubbio gusto etico-politico.

Valerio Benedetti